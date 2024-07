Kim Kardashian aposta em joias de diamante para casamento de Anant Ambani

Convidada do casamento do herdeiro bilionário Anant Ambani, Kim Kardashian chama a atenção com look para segundo dia de festa

A empresária e socialite Kim Kardashian atraiu todos os olhares ao marcar presença na segunda noite de festa do casamento do herdeiro bilionário indiano Anant Ambani com Radhika Merchant na Índia neste final de semana. A estrela apostou em um look poderoso e repleto de dimantes.

Desta vez, a musa apareceu com um look tradicional indiano na cor bege com direito a muito brilho. Para completar o visual, ela surgiu com joias de diamante feitas por Lorraine Schwartz. “Todos esses diamantes. Essa Lorraine Schwartz gosta de loucura. Olha, ela fez isso para o casamento de hoje à noite”, disse ela nas redes sociais. Inclusive, uma das joias imitava um piercing de nariz indiano.

No primeiro dia de festa do casamento, Kim Kardashian apostou em um look tradicional indiano vermelho. Porém, o look foi considerado uma gafe. Isso porque a cor vermelha é reservada para as noivas na Índia.

Tratamento de beleza da Kim Kardashian

Não é segredo para ninguém que Kim Kardashian é super adepta dos tratamentos estéticos e a empresária revelou que passou por um bem inusitado. Em conversa com a mãe Kris Jenner durante episódio do reality show The Kardashians, Kim contou que fez um tratamento com esperma de salmão.

"Eu fiz um tratamento facial com esperma de salmão e o esperma de salmão foi injetado em meu rosto", disse ela sem conseguir segurar o riso.

Kim não revelou se notou ou não resultados após o procedimento. Outra famosa que também é adepta do tratamento é Jennifer Aniston.

Em uma entrevista para o Wall Street Journal, a atriz revelou que ficou chocada quando sua esteticista sugeriu o procedimento. "Em primeiro lugar, eu disse: 'Você está falando sério? Como você consegue o esperma do salmão?'", disse Aniston na ocasião.