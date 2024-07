Xuxa e Ivete usam o mesmo look da grife de Sasha. Saiba o preço

A apresentadora Xuxa Meneghel e a cantora Ivete Sangalo surgiram com o mesmo blazer em gravação de programa de TV. Saiba quanto custa

A apresentadora Xuxa Meneghel e a cantora Ivete Sangalo participaram do programa Que História é Essa, Porchat?, do GNT, com o mesmo look. As duas foram para a gravação com o blazer da grife de Sasha Meneghel, chamada Mondepars.

Porém, cada uma deu o seu toque especial. Xuxa usou o blazer com uma camisa branca por baixo. Por sua vez, Ivete escolheu o conjunto completo do blazer com a calça e usou uma blusa discreta.

O blazer de alfaiataria tradicional é feito com tecido de lã importante e possui risca de giz. O look é vendido no site da marca por R$ 3.190. A calça combinando, que foi usada por Ivete, custa R$ 1.990. Xuxa ainda usou uma saia vermelha, que custa R$ 990, e a camisa branca da mesma marca, que custa R$ 990.

Xuxa mandou recado para Eliana

No dia 27 de junho, a Globo confirmou a contratação de Eliana Michaelichen. Após encerrar um ciclo de 15 anos no SBT, a apresentadora anunciou a novidade em uma publicação no Instagram. E Xuxa fez questão de desejar boas-vindas e mandar um recado para a amiga.

"A Li é uma vencedora. Está pronta para o que der e vier. Tenho certeza de que tudo o que ela venha a fazer, ela vai dar o seu melhor. Espero muito ouvir aquela risada 'estranha' dela muitas vezes. Quero muito vê-la feliz e levando felicidade pra todos. Espero agora poder vê-la mais, abraça-la mais e dizer pessoalmente sem palavras o quanto a quero bem e torço por ela", disse a rainha dos baixinhos ao GShow.