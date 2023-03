Polliana Aleixo revela a sua paixão por compras em brechós: 'Ideia de garimpar'

Apaixonada pelo universo fashion, a atriz Polliana Aleixo defende a importância do consumo consciente na moda

A atriz Polliana Aleixo (26) revelou que está sempre atenta ao universo da moda e gosta de pesquisar a origem de tudo o que compra. Tanto que ela preza pelo consumo consciente e é adepta das compras em brechós.

"Sou totalmente adepta a brechós, e não necessariamente a grife precisa estar separada disso, tem brechós incríveis voltados apenas para peças de grife com peças dificílimas de serem encontradas. Mas eu sempre gostei da ideia de garimpar, achar algo que goste e servir em você é quase ser escolhida pela peça, é diferente da experiência de gostar de algo e pedir seu tamanho. Sempre encontro peças diferentes, atemporais e, também de muita qualidade, porque peças de brechó sempre são resistentes. Um dos meus programas de viagem é conferir os brechós da cidade, sempre!", contou.

Então, ela refletiu sobre a sua relação com o universo fashion. "Minha relação com a moda tem sido reconstruída, vejo como uma forma de se expressar artisticamente. É também uma relação de consciência cada dia mais. Entender esse equilíbrio entre estilo, moda e meio ambiente, de onde vem, para onde vai, tudo que consumimos. Tenho uma relação geral com o consumo, de minimalismo. Eu procuro pensar se preciso e por que preciso daquilo. Então, no fim das contas é uma relação de propósito também", disse ela.

E o consumo consciente não fica apenas no armário da atriz. Ela também está preocupada com pautas ambientais em várias áreas de sua vida. "Preservar a natureza é o mínimo. Ela está em tudo que a gente faz. Acredito que todo consumo deve ser consciente, o que implica em muitas coisas. É importante entender de onde vem e quais foram as mãos que fizeram o que estamos consumindo, se informar, questionar e cobrar as marcas, cada vez mais, pois moda e consumo estão diretamente ligados. Entender o impacto de cada processo para então dar importância a peças com durabilidade", declarou.

Com longa carreira na TV, Polliana Aleixo vive uma fase mais dedicada ao streaming. Recentemente, ela atuou na série Jogo da Corrupção, do Prime Video, e também no filme Esposa de Aluguel, da Netflix.