Modelo Maju de Araújo brilha em desfile na cidade de Londres

Maju de Araújo fala sobre a experiência de desfilar em Londres e curtir alguns dias de passeio na cidade britânica

A modelo Maju de Araújo, que tem Síndrome de Down, participou de um desfile em Londres, na Inglaterra, nos últimos dias. A estrela brilhou no evento London Represents, que faz parte da London Fashion Week, ao desfilar para algumas grifes no evento. “É um prazer representar meu país, pelo segundo ano consecutivo, na London Fashion Week pela London Represents! Me sinto honrada de participar de uma semana de moda tão significativa não só na Europa, mas no mundo inteiro, principalmente pelo impacto social que traz”, disse ela.

Em conversa com a CARAS Digital, Maju contou sobre a sua preparação antes do desfile. “Foi uma rotina de cuidados intensos desde a alimentação a procedimentos que estimulam a saúde do meu corpo e da minha pele, à muito estudo e treino”, contou.

Então, a modelo revelou qual é a importância de estar presente em eventos internacionais de moda. “Além de ser parte do meu trabalho e do meu processo de crescimento internacional, acompanhar e participar ativamente desses eventos é muito significativo na minha luta pela moda mais representativa. A presença de pessoas como eu nesse meio deve ser mais naturalizada e nossas deficiências devem ser as últimas características percebidas e valorizadas nesses espaços porque muitas vezes somos resumidos apenas a isso", disse ela, e completou: "É justamente essa oportunidade de demonstrar que minha presença e a de outras pessoas como eu nesses espaços é extremamente normal! As pessoas precisam nos ver pra nos conhecer e nos aceitar!".

Por fim, ela contou que aproveitou a viagem para também curtir a sua família. "Está sendo incrível! É a segunda vez que venho mas dessa vez, além de vir com mais tempo pra conhecer a cidade também trouxe minha outra irmã que não tinha vindo da última vez! Nosso time está completo e estamos vivendo experiências incríveis juntas!", declarou.

Veja as fotos de Maju de Araújo:

Maju de Araújo - Foto: Ian Bozic

Maju de Araújo - Foto: Ian Bozic

Maju de Araújo - Foto: Divulgação