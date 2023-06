Luciana Gimenez divide opiniões ao surgir com vestido transparente: ‘Falta de respeito’

Apresentadora Luciana Gimenez posa com look revelador durante viagem a Israel e divide opiniões nas redes sociais

Nada básica, a apresentadora Luciana Gimenez causou com uma publicação em suas redes sociais nesta quinta-feira, 28. A comandante do programa ‘SuperPop’ da RedeTV escandalizou ao eleger um vestido ousado para um passeio em Israel, mas a peça dividiu aopinião dos seguidores nos comentários.

Nos cliques, compartilhados em seu perfil oficial do Instagram, Luciana posa em diferentes ângulos para exibir seu novo vestido preto com recortes transparentes. A peça justa esconde somente o necessário com uma faixa na altura do decote, mas deixa diversos detalhes do corpão da apresentadora à mostra, como a parte inferior dos seios.

“Bora, que tal um pretinho nada básico para hoje?”, a mãe de Lucas Jagger e Lorenzo escandalizou ao legendar a publicação, mas os seguidores da musa tiveram opiniões diversas sobre a peça reveladora: “É sério que vocês acharam bonito esse vestido?”, criticou uma fã. “Falta de respeito em um lugar tão sagrado”, disse outra sobre a viagem.

Alguns seguidores também saíram em defesa de Luciana: “Mulherão maravilhosa”, escreveu um fã. “Linda, pode usar tudo!”, opinou outra admiradora. “Uma deusa, que perfeição”, exaltou uma terceira. “Amei! Maravilhosa! De onde é esse vestido?”, outra seguidora aprovou a peça e avisou que quer uma igual a da apresentadora.

Luciana Gimenez causa polêmica após postar foto:

Recentemente, Luciana Gimenez usou seu Instagram para compartilhar com seus seguidores algumas fotos da viagem que está fazendo a Israel. Porém, o álbum de fotos causou polêmica entre os seguidores e a apresentadora teve de tomar uma atitude drástica.

A comandante do 'SuperPop' na RedeTv ameaçou bloquear alguns fãs em suas redes sociais após receber críticas por conta de seu look, um vestido preto com um recorte ousado, que deixou parte dos seios á mostra.