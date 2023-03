Leticia Colin deixa tatuagem à mostra ao usar vestido com recorte estratégico

Leticia Colin atrai os olhares para tatuagem em local discreto ao usar look elegante para evento

A atriz Leticia Colin esbanjou elegância e beleza ao marcar presença em um evento na noite de terça-feir, 21. Ela apareceu com um vestido com recortes estratégicos e deixou à mostra uma tatuagem em local discreto do seu corpo.

A estrela escolheu um vestido bege com recortes na região da cintura. O modelito revelou que ela tem duas tatuagens nas laterais do corpo com desenhos. Para completar o visual, ela apostou em uma bolsa clutch vermelha e sandália de salto alto.

Atualmente, ela pode ser vista na reprise da série Onde Está Meu Coração e também na novela Todas as Flores, do Globoplay.

Fotos: Paulo Tauil/ AgNews

Outro look fashion de Leticia Colin

A atriz Leticia Colin atraiu todos os olhares ao comparecer no evento de première do filme 'A Porta Ao Lado' em um cinema na cidade de São Paulo. A estrela apareceu com um vestido com transparência na região da barriga e caprichou nas poses.

A artista usou um modelito preto com transparência no abdômen, saia rodada e tecido estampado na parte superior. Para completar o visual, ela usou botas de verniz.

Fotos: Leo Franco/ Agnews