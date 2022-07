Juliana Paes surge belíssima com look decotado e soltinho

A atriz Juliana Paes arrancou elogios dos seus seguidores ao relembrar um look usado na Bahia

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 17h40

Juliana Paes (43) deixou os seus seguidores babando ao relembrar cliques deslumbrantes da sua viagem para a Bahia. A atriz recordou um look deslumbrante e arrancou elogios.

Para aproveitar o calor do local, a musa elegeu um vestido amarelo decotado, com recortes e soltinho.

E para completar o visual, ela colocou os cabelos cacheados para jogo e uma maquiagem básica para exaltar mais a sua beleza.

"Ô, sol… Bateu uma saudade da Bahia, quem conhece nunca esquece!!!", declarou ela na legenda da publicação.

Os admiradores não pouparam elogios para Juliana. "Maravilhosa", "Que linda, meu Deus", "Não cansa de ser perfeita não hein Ju?", "Eu AMEI esse vestido meu Deus!!", dispararam.

JULIANA PAES SURGE FAZENDO BOLO E FÃS SE LEMBRAM DE MARIA DA PAZ

A atriz Juliana Paes encantou os seguidores nas redes sociais ao mostrar que ela atendeu a um pedido do filho, Antônio, que completou mais um ano de vida na última quinta-feira, 21. Celebrando o aniversário de 9 anos do herdeiro com o empresário Carlos Eduardo Baptista, a artista compartilhou um vídeo em que aparece finalizando a receita de um bolo de cenoura com cobertura de chocolate para a comemoração.

