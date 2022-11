Juju Salimeni exibe look fashionista em cenário luxuoso da Romênia

A modelo e influenciadora digital Juju Salimeni (36) utilizou o seu Instagram neste último domingo, 13, para compartilhar algumas fotos feitas na Romênia. Ela e o namorado, o empresário Diogo Basaglia (27), têm curtido alguns dias de folga no país europeu.

Nas imagens, Juju aparece com um look fashionista, composto por saia, cropped e botas, ambos pretos, e uma jaqueta pink. "Turistando", escreveu ela na legenda da publicação. Prontamente, os fãs da musa fitness a encheram de elogios: "Maravilhosa", disse uma. "Que corpo", escreveu outra. "Perfeita", se derreteu uma terceira.

Para desembarcar na cidade de Bucareste, Juju Salimeni também exibiu o momento no seu perfil no Instagram, na última quarta-feira, 09. Na imagem compartilhada, a modelo mostrou o aerolook eleito para a viagem: um conjunto barbiecore, composto por calça, cropped, bolsa e tênis.

"Um aerolook pra colorir esse feed", legendou ela na publicação. Prontamente, os fãs da ex-panicat a encheram de elogios: "Amei", disse uma. "Está linda!", escreveu outra. "Barbie fitness", se derreteu uma terceira.

Fit, Juju Salimeni apareceu comendo marmita fria no aeroporto de Paris

Juju Salimeni mostrou que disciplina é o seu forte ao seguir a dieta no exterior. Acompanhada do namorado, ela afirmou que iria "marmitar" às 08:30 da manhã e ainda tirou dúvida dos seguidores sobre se o alimento é permitido na bagagem.

"Recebi um monte de perguntas do pessoal querendo saber se pode levar marmitas no avião. Sempre levei normalmente, nunca tive nenhum problema. Até onde sei não pode levar líquido, mas comida é normal. Estou aqui com a minha bolsinha", contou. Segundo as companhias aéreas, se bem embalada e dentro da mala de mão, os alimentos são realmente permitidos.