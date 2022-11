Fit, Juju Salimeni aparece comendo marmita fria no aeroporto de Paris

Sempre seguindo a dieta, Juju Salimeni levou comida para o avião e comeu no aeroporto

A musa fit Juju Salimeni mostrou que disciplina é o seu forte ao seguir a dieta no exterior. A gata estava fazendo conexão em Paris, França, para ir para Bucareste, na Romênia, mas aproveitou a conexão para fazer uma refeição daquelas.

Acompanhada do namorado, o fisiculturista e empresário Diogo Basaglia, Juju afirmou que iria "marmitar" às 08:30 da manhã e ainda tirou dúvida dos seguidores sobre se o alimento é permitido na bagagem.

"Primeira parada, estamos no aeroporto de Paris. Estamos fazendo escala aqui. Daqui vamos para Bucareste [Romênia]. Paramos para o quê? Marmitar. Vou aproveitar para marmitar", começou ela.

"Recebi um monte de perguntas do pessoal querendo saber se pode levar marmitas no avião. Sempre levei normalmente, nunca tive nenhum problema. Até onde sei não pode levar líquido, mas comida é normal. Estou aqui com a minha bolsinha", contou. Segundo as companhias aéreas, se bem embalada e dentro da mala de mão, os alimentos são realmente permitidos.

Quando chegou ao destino final, mostrou o apartamento em que ela e o amado ficarão hospedados e mais um perrengue chique veio aí. Ao chegarem no mercado, todas as embalagens estavam em romeno, então ela afirmou que eles tiveram que deduzir pelas embalagens o que era cada item.

Confira os stories de Juju Salimeni:

Marmita de Juju Salimeni