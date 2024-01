Grávida, Virginia usa macacão colado e fãs questionam: ‘Que roupa é essa?’

Em viagem com o marido, Zé Felipe, a influenciadora digital Virginia Fonseca surgiu magérrima no início da terceira gestação ao usar macacão justíssimo

A influenciadora digital Virginia Fonseca chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar o seu look para uma viagem com seu marido, Zé Felipe, e os sogros, Leonardo e Poliana Rocha. Grávida pela terceira vez, ela ainda não está com a barriguinha aparente e decidiu colocar um macacão justíssimo.

A beldade surgiu com um macacão colado ao corpo e estampado, com direito a alças finas e decote poderoso. Para completar o visual, ela colocou tênis branco.

Nos comentários, os fãs questionaram a escolha do look dela. “Gente, pelo amor de Deus, que roupa é essa”, disse um seguidor. “Não dá para acreditar que ela tem stãlist para escolher, numa viagem internacional, usar essa roupa”, escreveu outro. “A Virginia é linda, mas uma coisa que é difícil ela acertar é o look”, afirmou mais um.

Virginia Fonseca vai ter programa de TV no SBT

A influenciadora digital Virginia Fonseca agitou as redes sociais nesta semana ao anunciar que está grávida pela terceira vez com o cantor Zé Felipe. Porém, os fãs começaram a questionar como vai ficar a estreia dela como apresentadora no SBT.

Em 2023, a influencer assinou contrato com o SBT para ter um programa de entretenimento na grade de programação. Agora, ela afirmou que o projeto segue em pé e já está na fase de ajustes dos detalhes. Mesmo com a gravidez, ela vai seguir com as gravações e com a estreia do programa.

Em entrevista com o colunista Leo Dias, Virginia Fonseca contou que a notícia da gravidez foi bem recebida pela equipe do SBT e pela vice-presidente da emissora, Daniela Beyruti. "Ela disse que não havia problema. Vamos ter que modificar algumas coisas, mas o pessoal está super aberto", afirmou ela.

Por sua vez, a equipe de comunicação do SBT informou ao site NaTelinha que vai dar todo o suporte necessário para Virginia durante a gravidez e que o programa vai se chamar Sabadou com Virginia.