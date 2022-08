Graciele Lacerda usa vestido com recortes estratégicos e brilho

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda surge magérrima ao exibir o seu look para curtir a noitada

CARAS Digital Publicado em 14/08/2022, às 15h11

A musa finess Graciele Lacerda, que é noiva do cantor Zezé Di Camargo, aproveitou o final de semana para caprichar na escolha do look para curtir a noitada. Ela apareceu com um vestido prateado e com muito brilho.

O modelito curtinho deixou à mostra a cinturinha da musa por causa dos recortes estratégicos e também destacou as curvas impecáveis do corpão dela. “Sei que está tarde para postar no IG, mas não quis esperar até amanhã”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda conta sobre o tratamento para engravidar

Recentemente, Graciele Lacerda contou ao site Gshow sobre o tratamento de fertilização que está fazendo para ter o primeiro filho com Zezé Di Camargo. “Ele sofre junto. No início foi ele que falou: ‘Vamos ter’. Quando ele falou isso, comecei a pensar e o tratamento veio, a dificuldade veio, o sofrimento veio. E ele acompanhando tudo. A quantidade de hormônio que eu aplicava na barriga. Ele ficava com pena de mim. Uma hora eu chorava, uma hora eu estava rindo, outra hora estava brava... É uma mistura de emoções”, contou ela.

A esposa do sertanejo ainda contou que a decisão de ter filhos demorou por conta do início um tanto quando conturbado do relacionamento dos dois. “Meu relacionamento com o Zezé foi muito conturbado. Demorou muito para ajeitar as coisas e isso fez com que eu protelasse, que eu bloqueasse essa vontade de ter filhos”, comentou a influenciadora.

