Giullia Marchetti compartilha novo ensaio fotográfico

Repórter e colunista de moda do Programa Amaury Jr, Giullia Marchetti arrasa em ensaio fotográfico com muito estilo

A influenciadora digital Giullia Marchetti caprichou nas poses e no estilo ao fazer um novo ensaio fotográfico recentemente. Ela compartilhou as fotos para celebrar a sua ótima fase profissional.

A estrela é colunista de moda e repórter do Programa Amaury Jr, na TV Cultura, e já fez diversas reportagens para a atração, incluindo eventos fashions e exposições.

A jovem tem apenas 24 anos e já se destaca no cenário profissional. Ela é multimídia e une a internet e a televisão com maestria em seu dia a dia e sempre com isenção e preparo para deixar tudo fluir naturalmente.

Recentemente, Giullia Marchetti se casou! Ela celebrou o seu casamento com o empresário Matheus Borges em Trancoso, na Bahia, com muito luxo e elegância. De acordo com o colunista Leo Dias, o casamento teve o investimento de cerca de R$ 5 milhões e teve cerca de 300 convidados. Os dois estão juntos há sete anos.

Confira o ensaio fotográfico:

Amaury Jr celebra ida para a TV Cultura

Há mais de 40 anos na TV, o apresentador Amaury Jr estreou o seu novo programa na TV Cultura neste ano e comemorou em entrevista na Revista CARAS. “Acho que o público não está mais interessado em festinhas. Sempre tive o sonho de fazer um programa mais sério”, diz ele, que, em julho, optou por deixar a RedeTV! onde, por 21 anos, esteve à frente do programa Amaury Jr. “Enquanto durou, foi muito bom, mas, antes que todos se enchessem mais do formato, decidi mudar a mim mesmo e fazer um programa diferente em cima de pilares como seriedade e profundidade. Tudo isso, claro, sem perder a leveza”, explica. A nova atração da TV Cultura, que também tem seu nome como título, estreia nessa semana, dia 27 de outubro, e será exibida semanalmente às sextas-feiras, às 23h30. “Traremos suavidade à programação do canal. Um frescor na medida certa”, define o paulista, empolgado.