Após 21 anos, Amaury Jr. é desligado da RedeTV!: 'Novos anseios'

Apresentador Amaury Jr. é desligado da emissora após mais de 20 anos da casa

O apresentador Amaury Jr. está fora da RedeTV!. Nesta sexta-feira, 21, a emissora informou que o jornalista foi desligado da emissora após 21 anos de casa. A saída dele foi decidida em comum acordo, segundo a empresa.

Ao deixar a emissora, o apresentador fez questão de deixar claro que sempre recebeu apoio no local e respeito também. A RedeTV! compreendeu a escolha dele de traçar novos caminhos, tomando frente de seu bens pessoais.

"Em comum acordo com a RedeTV!, o apresentador Amaury Jr. está se desligando da emissora depois de 21 anos na casa. Amaury Jr. faz questão de enfatizar que enquanto lá esteve sempre recebeu apoio, carinho e respeito profissional", disseram.

"A RedeTV!, por sua vez, entendeu os novos anseios do apresentador em tomar frente a sua produtora Callme Comunicaçōes Ltda, com novos projetos e concomitantemente dedicar seu tempo à BRAZITV em Orlando (FL). RedeTV!", falaram.

Amaury Jr. estudou Direito em São José do Rio Preto. Ele é casado com Celina Ferreira, com quem tem dois filhos, Amaury e Maria Eduarda. Para quem não sabe, ele é primo de primeiro grau de Renata Ceribelli, jornalista da Globo.

O comunicador iniciou no jornalismo cedo, aos 14 anos. Em 2002, após passar pela Bandeirantes e Record TV, Amaury lançou seu programa na RedeTV!, o Programa Amaury Jr. Em 2017, ele anunciou sua saída para ir para a Band. Em 2019, ele retornou mais uma vez para a emissora, a qual se desliga nesse momento.

Que situação! Apresentadora da Record TV é demitida ao retornar das férias

A Record TV demitiu nesta quarta-feira (19) a jornalista Janine Borba. Ela estava no canal há quase 20 anos e era um dos rostos mais lembrados pelo público entre todos os funcionários da emissora. A saída da profissional aconteceu logo após seu retorno das férias.

Na emissora, ela apresentou o Tudo a Ver ao lado de Paulo Henrique Amorim e teve passagens por vários telejornais - o mais duradouro foi o Domingo Espetacular, onde ficou por 12 anos e marcou seu rosto no coração do público.

Ao todo, a Record TV demitiu mais de 200 profissionais após registrar um prejuízo recorde no ano passado. Segundo informações do Notícias da TV, a emissora perdeu R$ 500 milhões em 2022, o que tornou a situação insustentável.

Ontem, a emissora emitiu uma nota na qual se pronunciou sobre os cortes. O Grupo Record afirmou que a readequação de seu pessoal ocorre em um cenário de incerteza e com o objetivo de readequar seu quadro às novas leis trabalhistas.

“Num momento em que todo o mercado de mídia, da televisão aberta e dos demais veículos, passa por um período de reformulação de seus investimentos, o Grupo Record – composto por Record TV, Record News, R7.com e PlayPlus – faz uma reorganização em suas frentes de trabalho. O Grupo Record continuará trabalhando sem descanso para conquistar novos investimentos em seus negócios. Também estará torcendo e contribuindo para o crescimento e retomada do poder econômico do país e do povo brasileiro. Desligamentos foram necessários, mas com respeito ao ser humano acima de tudo, às leis e às regras trabalhistas”, disse a emissora em comunicado.