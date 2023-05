Giulia Costa deixa corpão marcado com vestido embalado à vácuo: “Deusa”

Filha de Flávia Alessandra, cineasta Giulia Costa arranca suspiros dos seguidores ao posar com look justíssimo

A atriz e cineasta Giulia Costa (23) causou alvoroço em suas redes sociais na última quinta-feira, 18. É que a filha da atriz Flávia Alessandra (48), fruto do antigo relacionamento com o diretor de TV Marcos Paulo (1951-2012), elegeu um look ousado para curtir o dia no Rio de Janeiro: um vestido que deu a impressão de ser embalado a vácuo.

Em seu feed do Instagram, Giulia fez várias poses para mostrar o modelito descontraído: uma peça de cetim azul justíssima com alças finas, que deixou seu corpão poderoso super marcado. Para complementar o look, a cineasta também elegeu uma bolsa roxa brilhante, óculos escuros e uma papete azul, que deixou a composição mais casual.

“Ainda presa nesse look”, Giulia legendou a publicação, que acumulou elogios de seus seguidores nos comentários: “Muito perfeita e maravilhosa”, disse um admirador da cineasta. “Deusa perfeita!”, exaltou mais um. “Muito linda, adorei o look”, um terceiro aprovou a combinação. “Sempre arrasa”, acrescentou outro.

Giulia Costa faz declaração de amor ao padrasto, Otaviano Costa:

Recentemente, Otaviano Costa completou 50 anos e ganhou uma linda homenagem de sua enteada, Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, com quem é casado há 17 anos e tem uma filha, a pequena Olívia (12). Pelas redes sociais, o ator mostrou um momento raríssimo de toda a família reunida, em que ele aparece apagando as velinhas.

Giulia também aproveitou a ocasião para homenagear o padrasto: "Meio século de vida do pai que a vida me deu… Te desejo viagens, videogames, noites de cantoria e dança, saúde pra você realizar ainda tudo que almeja com toda sua juventude. Que você siga com essa eterna energia contagiante, mas que também saiba a hora de acalmar quando necessário.”, ela escreveu na mensagem carinhosa.