Otaviano Costa reúne toda a família no aniversário de 50 anos: "Parabéns!"

Giulia Costa fez uma linda declaração de amor em homenagem aos 50 anos do padrasto, Otaviano Costa; veja

Viva! Otaviano Costa deixou os seus seguidores derretidos de amor no último domingo, 14. Acontece que o famoso resolveu fazer uma celebração intimista para comemorar a chegada dos cinquenta anos.

Por meio de suas redes sociais, o ator mostrou um momento raríssimo de toda a família reunida, em que aparece apagando as velinhas.

Nas imagens, o apresentador surgiu ao lado da mulher, Flávia Alessandra (48), com quem é casado há 17 anos, da filha Olívia (12) e da enteada Giulia (23), fruto do relacionamento de Flávia com Marcos Paulo, que faleceu em 2012.

"50Ota!", escreveu na legenda, acompanhado por um emoji de coração vermelho. Encantados, os seguidores de Otaviano não pouparam mesagens de felicitações para o aniversariante. "Parabéns", disse Yudi Tashimaro."Feliz aniversário querido! Que venham lindas surpresas", desejou outro. "Família linda!!! Que Deus continue sempre abençoando", falou mais um.

Otaviano também ganhou uma linda declaração de sua enteada, Giulia Costa."Meio século de vida do pai que a vida me deu… Te desejo viagens, videogames, noites de cantoria e dança, saúde pra você realizar ainda tudo que almeja com toda sua juventude. Que você siga com essa eterna energia contagiante, mas que também saiba a hora de acalmar quando necessário. Obrigada por tanto, mop. Te amo, cinquentão!! Feliz VIDA ", escreveu a atriz,

VEJA A PUBLICAÇÃO DE OTAVIANO COSTA:

