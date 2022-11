Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso se derretem pelo filho, Bless, após primeiro desfile no SPFW

Bless, herdeiro de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, encanta ao fazer sua estreia no São Paulo Fashion Week e ganha declarações dos pais

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 08h16

Os papais corujas Giovanna Ewbank (36) e Bruno Gagliasso (40) encheram seus feeds de amor ao compartilhar um momento especial do filho do meio, Bless (7)!

Celebrando o Dia da Consciência Negra, a apresentadora compartilhou trecho do desfile do pequeno no São Paulo Fashion Week no domingo, 20, em que ele aparece ao lado de Kevin David e se declarou para o herdeiro.

"Um dia 20 de novembro de muitas emoções! Eu poderia falar sobre dor, mas escolhi falar sobre potência nesse dia da consciência negra. E não tem como falar de potência sem falar dos meus filhos, hoje, especialmente do meu filho Bless que fez sua estreia nas passarelas junto com o tio @kevindavale que deu todo o apoio a ele! Sim! FOI LINDO! Meu filho desfilou na São Paulo Fashion Week, meu Deus!!", iniciou a loira.

"E que importante e potente foi o Bless estrear com a @dendezeiro, essa marca baiana que nasceu em Salvador e que trouxe para o seu também primeiro desfile da São Paulo Fashion Week modelos pretos e indígenas. “Ruas do Brasil”, trouxe como inspiração profissões, profissionais e personagens tão invizibiliazados e ao mesmo tempo tão potentes e que são a cara do nosso país. Eu não podia ter jeito melhor de celebrar esse dia 20. Meu filho não teria maneira mais bonita de estrear na passarela. Foi lindo, foi emocionante e especial demais viver isso!", disse ainda Gio Ewbank na publicação.

"Coisa mais linda do papai.... Obrigado pela força Tío @kevindavale. Meninos, @dendezeiro que orgulho! PARABÉNS!!! Foi só AMOR!", disse Bruno Gagliasso ao legendar o vídeo.

Vale lembrar que Giovanna e Bruno também são pais de Titi (8) e de Zyan (2).

Confira as declarações de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso para Bless:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

Gio Ewbank e Bruno Gagliasso

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!