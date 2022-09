Giovanna Ewbank dá show de beleza com vestido rosa justinho: ''A verdadeira Barbie''

A atriz Giovanna Ewbank colecionou elogios ao compartilhar fotos da mega produção com um vestido justinho e decotado

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 12h37

Giovanna Ewbank (35) impressionou os seguidores nesta terça-feira, 13, ao revelar a produção para mais um episódio do podcast Quem Pode, Pod. A apresentadora exibiu toda a sua beleza com um look deslumbrante e arrancou elogios.

Para a ocasião, a artista elegeu um vestido rosa-claro bem acinturado e justinho até abaixo dos joelhos. Ela completou o visual com um salto alto da mesma cor, cabelo solto e acessórios.

"Heeeyyyyy…vcs estão preparados pro #QUEMPODEPOD de hoje???? Pq eu ainda não tô kkkkkk…Olha, eu tive que escolher a minha melhor roupa pq a convidada de hoje merece que eu revire o meu armário de ponta a cabeça pra ficar à altura da elegância, beleza e carisma dela. Já viram as pistas por aí??? Ainda não sabem quem é?? Rola as fotos até o final q vc vai saber!! Hoje tem, heinnn!", disse ela na legenda. Os internautas acreditam que a convidada seja Bruna Marquezine.

"Barbieee", disparou Maisa nos comentários; "Como você é linda", declarou o marido, Bruno Gagliasso; "Linda gata maravilhosa poderosa", comentou uma admiradora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

GIOVANNA EWBANK E FERNANDA PAES LEME DÃO SELINHO EM PODCAST

Mais um episódio de Quem Pede, Pod, podcast apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme foi ao ar. Durante a gravação deste programa, que contou com a participação da influenciadora Bianca Andrade, a dupla deu um selinho para marcar e celebrar a amizade que elas tem há algum tempo. Em um vídeo publicado nas redes sociais das duas, mostrando uma prévia do conteúdo que o público poderá ver no canal oficial de Giovanna, GIOH, as atrizes falaram um pouco sobre a relação delas que já dura anos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!