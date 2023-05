Fabiola Gadelha encanta ao combinar look com a filha: "Lindas demais"

A apresentadora Fabiola Gadelha derreteu os seguidores ao postar novas fotos com a filha caçula, Yarin

Fabiola Gadelha (43) compartilhou em suas redes sociais novas fotos ao lado da filha caçula, Yarin (1), fruto de seu casamento com Bruno Amaral (40).

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a apresentadora surge usando um look curto mostarda, enquanto a herdeira aparece com um vestido da mesma cor, além de uma tiara de laço na cabeça.

Ao dividir os cliques, a artista contou para os seguidores uma estratégia para fazer com que a filha are de chorar: chamá-la para tirar fotos.

"Estratégia pra Yarin parar de chorar! Vamos tirar foto filha? Quando se vê na tela para na hora! Olha a sequência!", contou Fabiola, que mostra nas primeiras fotos que a menina está com cara de choro.

Os registro de mãe e filha encantou os seguidores, que encheram a publicação de curtidas e elogios. "Coisa mais linda, mamãe", disse uma seguidora. "Lindas demais", escreveu outra. "Uma princesa", afirmou uma fã. "A cara da mamãe", falou mais uma.

Confira as fotos de Fabiola Gadelha com a filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiola Gadelha (@fabiolagadelhaoficial)

Apresentadora exibe pernas torneadas

A apresentadora Fabiola Gadelha deixou os seguidores babando ao exibir uma série de cliques do look que usou durante uma gravação na área externa de sua mansão. Magérrima, a jornalista posou para as lentes da câmera usando um conjunto all pink matador.

O look consiste em uma minissaia que quase mostrou a intimidade da morena e um top super decotado, que destacou a sua boa forma, além de um blazer alongado e um belíssimo salto alto. Dona de curvas exuberantes, ela posou com um sorrisão no rosto ao exibir as coxas grossas, a cinturinha desenhada e, claro, o decote generoso. "Rabo de arraia em ação!", escreveu ela na legenda da postagem, acompanhada pelas hashtags: #goiânia #jobdehoje #vem.

