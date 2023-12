Eliana usa bolsa caríssima no formato de batata frita. Saiba o preço!

Eliana aposta em bolsa inusitada, feita em formato de batata frita e o preço do item chama a atenção na internet. Saiba quanto custa!

A apresentadora Eliana caprichou na escolha do seu look para marcar presença em uma premiação na noite desta terça-feira, 12, em São Paulo. A musa surgiu com um vestido verde repleto de babados de tule e completou o visual com acessórios. Além das joias de brilhantes, a estrela apostou em uma bolsa diferentona.

Eliana apareceu com uma bolsa no formato de caixinha de batata frita e atraiu todos os olhares. O item inusitado não é nada barato. A bolsa é da grife Judith Leiber Couture e se chama Rainbow Fries. O acessório custa US$ 5.695 - cerca de R$ 28 mil -, é feita de cristais coloridos e fabricada na Itália .

Para completar o visual, a estrela usou óculos escuros na cor rosa e fez um penteado no estilo de rabo de cavalo.

Eliana usa bolsa em formato de caixinha de batata frita em premiação - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Outra famosa também chamou a atenção na premiação

Outra famosa que também atraiu todos os olhares no tapete rosa da premiação foi a apresentadora Ana Maria Braga. Ela apostou na sensualidade ao escolher seu look para curtir um evento na noite desta terça-feira, 12. A estrela mostrou que investigou em um vestido preto todo transparente, que deixou em evidência a lingerie dela e suas joias brilhantes.

A musa posou com o look ousado enquanto se arrumava em seu closet antes de sair de casa e mostrou seu visual elegante. Para completar o visual, ela usou pulseiras brilhantes e vários colares de estilos diferentes, e ainda a maquiagem impecável.

Nos comentários do post, os fãs encheram a veterana de elogios. “Tá linda”, disse um seguidor. “Nossa rainha da TV”, afirmou outro. “Exuberante, maravilhosa. Amo essa mulher pelo simples fato dela ser humilde e carinhosa”, comentou mais um. “Que espetáculo”, comentou outro.