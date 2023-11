Se inspirou? Marina Ruy Barbosa repete look grifado usado por Andressa Suita

Marina Ruy Barbosa repete o mesmo look de Andressa Suita; produção está avaliada em R$ 40 mil

Uma das maiores estrelas da atualidade, a atriz Marina Ruy Barbosa usou um look poderoso no lançamento de Rio Connection, sua nova série que chega ao Globoplay nesta semana. Deslumbrante, ela roubou a cena assim que chegou.

Só que muitos fãs perceberam que o look da influenciadora era idêntico ao usado por outra famosa recentemente. Ela usou a mesma produção que Andressa Suita, esposa do cantor sertanejo Gusttavo Lima.

Em setembro, a influenciadora escolheu a mesma peça grifada para inaugurar sua clínica de estética. O vestido vermelho da grife Valentino custa quase 8 mil euros, ou seja, R$ 42 mil e já foi usado também por outras fashionistas.

Chama a atenção na produção o estilo formal, com gravata fina preta e fenda generosa. A peça ainda conta com uma cauda, o que dá sobriedade, casando perfeitamente com eventos noturnos. As duas compartilharam fotos em seus perfis.

Veja as duas beldades usando o look:

Rio Connection estreia nesta quinta

Rio Connection tem estreia marcada para o dia 23 de novembro no Globoplay. A trama é uma coprodução entre Globo e Sony Pictures, produzida pela Floresta. Inclusive, este é o primeiro trabalho internacional de Marina Ruy Barbosa.

Na trama, a atriz vive Ana Alves, uma mulher sensual e espirituosa que trabalha como garçonete na noite carioca, mas sonha em ser cantora. Além disso, a jovem vive um relacionamento turbulento com um homem envolvido com o tráfico no Rio de Janeiro.

O elenco conta ainda com Aksel Ustun, Renata Sorrah e Julia Konrad, além de outros artistas de múltiplas nacionalidades. Atualmente, a atriz Marina Ruy Barbosa interpreta a vilã Preciosa na novela Fuzuê, trama das 7 da Globo.