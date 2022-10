Cleo, Pabllo Vittar e Gloria Groove abusam da transparência em looks para festa

Cleo, Pabllo Vittar e Gloria Groove surgem com looks ousados em festa de Halloween na cidade de São Paulo

CARAS Digital Publicado em 22/10/2022, às 10h14

A atriz e cantora Cleo e as cantoras Pabllo Vittar e Gloria Groove atraíram os olhares com seus looks ousados para uma festa de Halloween na noite de sexta-feira, 21, em São Paulo. As duas capricharam nas produções para se divertirem com os amigos.

Para a ocasião, Cleo surgiu com um vestido brilhante com transparência, corselet prateado e adesivos nos seios. Além disso, ela caprichou na hora da maquiagem, com um estilo artístico para se jogar na festa de Dia das Bruxas.

Enquanto isso, Pabllo Vittar adertiu ao look de couro com meia arrastão com transparência. Ela deixou à mostra suas pernas musculosas ao caprichar nas poses com seu look ousado.

Por sua vez, Gloria Groove apostou no look laranja com meia arrastão e peruca combinando com o modelito.

Veja as fotos dos looks:

