Carreira, vida pessoal e causas sociais: A trajetória completa de Gisele Bündchen

Saiba mais sobre a trajetória completa da modelo brasileira que conquistou o mundo

Gabriel Santana (@santanagabriel) Publicado em 02/10/2022, às 09h55

Gisele Caroline Bündchen nasceu no dia 20 de julho de 1980, em Horizontina, no Rio Grande do Sul. Filha de Vânia Monnenmacher e Valdir Bündchen, a modelo tem cinco irmãs, inclusive uma delas é sua irmã gêmea, chamada Patricia.

Início da carreira

No ano de 1993, após insistência de sua mãe, Gisele entrou em um curso de modelo. Mas foi só no ano seguinte, em 1994, que acabou sendo descoberta por um olheiro em um shopping de São Paulo.

Gisele Bündchen no Met Gala Celebrating Camp / Crédito: Getty Images

Pouco tempo depois, ela foi selecionada no concurso “Elite Look of the Year”, em que conquistou o segundo lugar na competição. Depois na Espanha, participou do “Elite Look”, em que ficou em quarto lugar.

A carreira internacional de Gisele estreou no Fashion Week de Nova York, em 1996. Com apenas 17 anos, a modelo desfilou para Alexander McQueen e ainda posou para campanhas da Ralph Lauren,Versace, Chloé e Dolce & Gabbana.

Anos seguintes

Bündchen venceu o Phytoervas Fashion Awards de 1998 como modelo do ano. Na mesma época fez capa de três edições da Vogue França. Contudo, um dos primeiros grandes marcos na carreira de Gisele foi ao se tornar "Angel" da marca Victoria's Secret, no período de 2000 até 2007.

Em Hollywood atuou no filme “Taxi” em 2004 e em 2006 fez uma participação em “O Diabo Veste Prada”.

Gisele Bündchen no Heavenly Bodies: Fashion & The Catholic Imagination Costume Institute Gala / Crédito: Getty Images

Já de 2004 até 2010 foi considerada a modelo mais bem paga do mundo pela Forbes. Até no Guiness BookGisele apareceu em 2007, como a modelo mais rica do mundo. No entanto, no ano de 2015 a modelo se aposentou das passarelas.

Vida pessoal

Já a vida pessoal da top model sempre foi muito comentada. Ela namorou com o ator Leonardo DiCaprio de 2001 a 2005. Outros relacionamentos de Gisele Bündchen se tornaram conhecidos do público, entre eles com os atores Chris Evans e Josh Hartnett e com o sufista Kelly Slater.

Gisele Bündchen ao lado do marido Tom Brady / Crédito: Getty Images

No ano de 2006, a modelo começou a namorar o jogador Tom Brady. Em 2009 eles se casaram na Califórnia. Em dezembro de 2009 nasceu Benjamim, o primogênito do casal. O segundo filho do casal foi uma menina, chamada Vivian, que nasceu em 2012.

Outras curiosidades

A modelo é ligada a algumas causas sociais. Uma delas é em pró a vítimas do HIV na África, além de combate ao desmatamento da Floresta Amazônica.

Gisele Bündchen foi convidada para desfilar na abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 ao som de "Garota de Ipanema". A modelo foi eleita pela revista Time, um dos 100 ícones da moda mundial.

A modelo leva um estilo de vida leve com prática de yoga e meditação transcendental. Além disso, é poliglota, sendo fluente em inglês, espanhol e italiano.

Em 2018, Gisele lançou o livro “Aprendizado: Minha caminhada para uma vida com mais significado”. Na obra é possível conhecer um pouco mais sobre a trajetória dessa estrela.

PODCAST CARAS / CELEBRIDADES

Maria Ivete Dias de Sangalo Cady nasceu no dia 27 de maio de 1972, em Juazeiro na Bahia. A artista é a filha mais nova de cinco irmãos. O pai morreu quando a cantora ainda era jovem, já a mãe morreu quando Ivete já era uma estrela famosa. Saiba mais aqui!