Campeã de A Fazenda 15, Jaquelline abusa da transparência em look ousado

Campeã de A Fazenda 15, a estrela Jaquelline Grohalski mostra a barriga trincada ao usar look transparente para se jogar no samba

Campeã de A Fazenda 15, da Record TV, Jaquelline Grohalski caprichou na escolha do look para marcar presença em um ensaio de carnaval da escola de samba Unidos de Vila Maria, em São Paulo. Na noite deste domingo, 7, ela se produziu toda para brilhar no evento e chamou a atenção para a sua beleza.

A morena usou um vestido azul com transparência, que deixou à mostra sua barriga trincada e também suas pernas torneadas. “Que comece o carnaval”, disse ela.

Vale lembrar que Jaquelline é uma mulher milionária. Ela venceu a temporada de 2023 de A Fazenda, da Record TV, e recebeu o prêmio de R$ 1,5 milhão. Hoje em dia, ela namora com o ex-militar Lucas Souza, com quem começou a ficar ainda no reality show.

Jaquelline fala sobre Lucas Souza

A campeã de A Fazenda 15 Jaquelline Grohalski está apaixonada! Em uma entrevista na Record TV após o reality show, ela contou que está com foco em manter o seu romance com Lucas Souza fora do programa e eles já estão curtindo os dois a dois.

Ao ser questionada sobre como fica o seu romance, ela garantiu que eles estão juntos. "Já está tendo. A gente sempre foi grandes amigos. Sempre deixei bem claro pra ele que se aqui fora a gente não conseguisse ter um relacionamento de homem e mulher, que eu sempre iria ser amiga dele, porque ele me deu força na hora em que eu precisei, foi meu amigo e me estendeu a mão. A gente está aqui disposto a conhecer um ao outro", disse ela.

E completou: "Ele saiu de uma forma triste, mas ele procurou a minha família, que também acolheu muito ele. Vi que ele teve uma atitude muito bacana, ainda mais por eu ser mãe, eu me preocupo muito em ter uma pessoa ao meu lado que vai pensar não só em mim, mas na minha filha também. A gente que é mãe não pensa só num relacionamento único, a gente pensa num contexto inteiro. Eu gostei muito disso nele e estamos abertos a nos conhecer. Estou apaixonada, ele também está. Estamos dispostos a viver isso, do nosso jeitinho".