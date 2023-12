Bruna Biancardi e Mavie usam looks combinando com peças de grife

A influencer Bruna Biancardi e a filha, Mavie, aparecem com looks estilosos e caríssimos em novas fotos combinando. Saiba o preço!

A influenciadora digital Bruna Biancardi explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta terça-feira, 26, ao mostrar novas fotos com sua filha, Mavie, de 2 meses, fruto do namoro com Neymar Jr. Ela mostrou fotos das duas com looks combinando e grifado!

Bruna e Mavie apareceram com looks da grife Dolce & Gabanna. A mãe usou um vestido com a estampa Majolica, que custa cerca de R$ 16 mil. Enquanto isso, a filha apareceu com um macacão com a mesma estampa, que é avaliado em R$ 3 mil.

Na legenda, Biancardi contou que sempre quis usar os mesmos looks que sua filha durante a infância dela. “Sempre quis usar esses looks ‘mãe e filha’”, disse ela.

Vale lembrar que Bruna e Mavie passaram o Natal junto com a família de Neymar Jr. Como foi o primeiro Natal da bebê, os pais se reuniram na festa que ele deu no litoral de São Paulo para comemorarem a data juntos.

A cor dos olhos de Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi mostrou mais uma vez que é uma mãe babona com uma nova foto de sua filha de dois meses, a pequena Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr. Em nova foto compartilhada nesta quarta-feira, 12, a modelo mostrou em detalhes a cor dos olhos da pequena.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a famosa publicou uma foto de pertinho do rosto da bebê, enquanto ela era iluminada pela luz do sol. No clique, os olhos azuis acinzentados de Mavie ficaram em evidência e derreteram o coração dos seguidores de sua mãe.

A menina ainda apareceu no colo de Carol Dantas, outra ex-namorada de Neymar e mãe de Davi Lucca, primogênito do atleta. Muito amiga de Bruna, a loira está passando uma temporada no Brasil e aproveitando para curtir um pouco com a mais nova irmã de seu filho.