Anitta revela detalhes do look para o tapete vermelho do Grammy Awards

Na noite deste domingo, 5, Anitta arrasa ao cruzar o tapete vermelho do Grammy Awards com um vestido de grife

A cantora Anitta está pronta para brilhar no tapete vermelho do Grammy Awards na noite deste domingo, 5. A estrela escolheu um vestido preto nada básico da grife Versace. O modelito faz parte da coleção de 2003 da marca e ela escolheu joias da Tiffany para completar o visual.

Nas redes sociais, a artista exibiu todos de vários detalhes do seu look para a grande noite. Ela está concorrendo na categoria de Melhor Artista Revelação.

Em uma entrevista para a equipe da Revista People, Anitta falou sobre a importância deste momento. “Isto significa muito. O meu país todo está me vendo aqui hoje. Estou muito feliz. Eu quero agradecer pelo suporte, foi uma longa jornada. Nunca desista dos seus sonhos”, disse ela.

Nos últimos dias, a estrela contou sobre a ansiedade para a grande noite, já que é uma das mais cotadas para vencer na categoria.

“Para todo mundo que me perguntou como está a ansiedade para a semana do Grammy, agora sim eu entrei na energia do Grammy. Agora estou pirando o cabeção! Como eu disse para algumas pessoas, eu não entro na energia do evento muito antes porque se fica muita ansiedade, muita pressão, muito nervosismo antes do que é pra ser. É desnecessário... Eu estava cheia de show para fazer e compromisso e não queria entrar na energia antes da hora. Agora já está na hora! Já estou em Los Angeles, falta pouco para o evento. A cidade inteira gira em torno disso”, disse ela.

Então, Anitta contou que descobriu que pessoas estão apostando dinheiro em sua possível vitória. “Na minha categoria é uma coisa bizarra. As pessoas fazem apostas! Em Vegas, tem um lugar que faz apostas oficiais. Eu estou na frente das apostas, todo mundo está apostando que eu vou ganhar. É muita responsabilidade para mim, muito peso. E eu nunca acho que eu vou ganhar nada, sempre acho que vou perder. Com esses meus achismos de que vou perder, todo mundo fica falando que quem vai ganhar é ela e fica apostando em mim. É muita responsa! É um pesão! Mas é mara! Estou adorando”, contou.

“A minha categoria é uma das mais importante, é nervosismo. Estamso começando os primeiros eventos, participantes, para ir antes do Grammy. E agora sim está dando um super frio na barriga. Para mim, de fato, ser nomeado já é a vitória. Todo mundo que é nomeado, tudo gira em torno das pessoas que foram nomeados”, declarou.