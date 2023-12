Andressa Suita aposta em vestido caríssimo para fotos na praia

Esposa do cantor Gusttavo Lima, Andressa Suita surpreende ao usar vestido de grife para fazer um ensaio fotográfico na praia

A modelo e influenciadora digital Andressa Suita caprichou na escolha de um vestido de grife para fazer um ensaio fotográfico em uma praia. A esposa do cantor Gusttavo Lima apareceu com um look laranja e amarela enquanto exibia a sua beleza deslumbrante ao ar livre.

Nas fotos, ela apareceu com um vestido curto da grife Ferragamo. O modelito é avaliado em 2.900 euros - cerca de R$ 15 mil .

Nos comentários das fotos, os fãs elogiaram a beleza da morena. “Que perfeita”, disse um seguidor. “Linda de viver”, comentou outro. “Uma deusa, magnífica”, afirmou mais um.

Andressa Suita relembra separação de Gusttavo Lima

A modelo Andressa Suita abriu o coração ao relembrar a separação de Gusttavo Lima. Os dois ficaram separados por alguns meses em 2020, mas reataram pouco tempo depois. Agora, em entrevista para o jornalista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, ela contou sobre o que levou ao término.

Sincera, a estrela contou que o marido ficou abalado durante a pandemia de Covid-19 e isso mexeu com o emocional dele e da família. Com isso, o casal acabou se separando. "Ele é dependente desse público caloroso, desses shows, das pessoas que adoram a música dele. Ele é artista, ele é cantor, ele depende disso. Ele não faz pelo dinheiro, ele precisa pisar no palco. E no meio da pandemia, cantando câmera... Isso vai colocando o cara cada vez mais para baixo", afirmou.

E completou: "Eu fui vendo aquilo acontecer e peguei de uma forma errada. Então, termina... Isso como mulher abala a minha autoestima". Logo depois, Suita confirmou que Lima a acordou durante a madrugada para terminar o casamento. "A gente veio de uma viagem familiar maravilhosa e eu não entendi nada. Ele tava mal psicologicamente. Eu faço terapia, ele não (...) No momento eu fiquei muito chateada", relembrou.

Depois da breve separação, Andressa e Gusttavo voltaram ao casamento ainda mais maduros. "Depois que a gente reatou, vimos que antes a gente se expunha muito. Nós voltamos mais maduros. Hoje a gente se expõe muito pouco. Não quero mais ver a minha intimidade em todo lugar", disse ela, e ainda continuou: "Priorizamos a nossa sanidade e a dos nossos filhos. Eu mudei após o término. Gusttavo mudou também".