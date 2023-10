Geovana Cléa traz seleção de suas obras em exposição no Castello di Rivalta

Geovana Cléa apresenta a exposição ‘INHA.PI - Acqua Su Pietra’ no Castello di Rivalta

A artista plástica Geovana Cléa vai realizar a exposição INHA.PI - Acqua Su Pietra no Castello di Rivalta no período de 20 de outubro a 20 de dezembro de 2023. A exposição individual traz uma seleção das obras da artista nos últimos 13 anos de sua carreira.

Em suas obras, a artista costuma usar elementos da natureza e também influências de suas origens, já que é natural de Inhapi, no sertão alagoano. "Para a artista brasileira, a “fusão” da água e da pedra em qualquer ambiente natural significa um encontro com o tempo passado, as memórias e suas origens. Por isso, o foco dos trabalhos de Geovana Clea é o elemento natural que “vive” entre o presente e o passado, e muitas vezes são enriquecidas com cristais Swarovski, cristais preciosos tão pequenos como grãos de areia, com lapidação de diamante e com certificação de originalidade, dada a colaboração do artista com a empresa desde 2014", informaram.

A artista vai doar parte das vendas das obras na exposição para apoiar as pesquisas científicas do tratamento da ictiose lamelar, que é uma doença genética muito rara.

Saiba quem é Geovana Cléa:

Geovana Clea é uma artista brasileira, que trabalha na Itália e no mundo há mais de 20 anos. É membro imortal da Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo. Participou da 54ª Bienal de Veneza, recebeu o prêmio do júri da Comissão de Belas Artes de Paris, durante sua terceira participação no Salão Nacional de Belas Artes do Louvre desde 1861, conhecido como o salão dos artistas impressionistas. Fundou a EOTW Gallery, e o movimento internacional de arte contemporânea “Emotions of the world” que lançou vários artistas emergentes no mundo da arte. Teve outras colaborações importantes no mundo do luxo com três diferentes marcas , tendo participado durante quatro anos no Salone del Mobile de Milão com exposições pessoais, criando uma ligação entre arte e design de luxo, conhecido e apreciado em todo o mundo.