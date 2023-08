Celebridades se unem ao ''Amigos do Bem'' em emocionante doação no Sertão Nordestino

Projeto "Amigos do Bem" distribuiu mais de 10 toneladas de alimentos em ação com influenciadores as ex-BBBs Gleici Damasceno e Amanda Meirelles

Em um gesto solidário e inspirador, a ONG "Amigos do Bem" promoveu um final de semana solidário no Sertão Nordestino, que contou com um time de influenciadores. Dentre os integrantes estavam os atores Gabriel Santana, Paloma Bernardi e Giulia Benite, o empresário e influenciador Danilo Faro, e as ex-BBBS, Gleici Damasceno, Amanda Meirelles e Elana Valenaria.

Durante a viagem, os convidados participaram ativamente das doações essenciais às famílias da localidade que tanto necessitam. Ao todo, mais de 10 toneladas de alimentos foram distribuídas, garantindo alimento para quem mais precisa. Além disso, cerca de cinco mil kits de higiene foram disponibilizados, contribuindo para a melhoria das condições sanitárias.

“Foi emocionante presenciar a transformação que eles (Amigos do Bem) estão realizando na vida das pessoas por meio de projetos contínuos de educação, geração de renda e o acesso a necessidades básicas como água, moradia e saúde. Sinto uma profunda gratidão por ter vivido esse momento e por poder fazer parte dessa missão. Já estou conversando com alguns colegas médicos e pretendemos voltar em breve para prestar auxílio aos postos de medicina que o projeto possui”, afirma a campeã do BBB 23, a médica Amanda Meirelles.

A doação de 2.500 brinquedos também trouxe sorrisos às crianças que não têm nenhum acesso a esse tipo de diversão. Por conta do clima semiárido, onde as temperaturas são escaldantes durante o dia e caem drasticamente à noite, a doação de 500 cobertores foi muito valiosa.

A ação foi conduzida por Alcione Albanesi, empresária e empreendedora social, fundadora e presidente da ONG Amigos do Bem, uma das maiores instituições sociais do país que completa 30 anos em 2023. “Estamos há 30 anos nesta estrada do Bem, atendendo milhares de famílias no Sertão Nordestino, a região mais carente do nosso país. Tudo o que realizamos só foi possível com a ajuda de muitos. Receber amigos tão especiais nessa viagem foi uma alegria. Eles deixaram uma marca de amor no sertão”, disse Alcione Albanesi.

A instituição já impactou milhões de famílias e hoje atende 150 mil pessoas, mensalmente, com projetos contínuos de educação, trabalho e renda e acesso à água, moradia e saúde, em 300 povoados no sertão de Alagoas, Pernambuco e Ceará. A instituição social atende a 12 dos 17 ODS, da ONU (Organização das Nações Unidas).

Veja as fotos do ação:

Ex-BBB Elana Valenaria na ação do projeto

Ex-BBB Eliezer na ação do 'Amigos do Bem'

Paloma Bernardi na ação do 'Amigos do Bem'