Celebridades prestigiam a Bvlgari na celebração dos 75 anos da Serpenti

Adriana Lima, Marina Ruy Barbosa e mais celebridades marcam presença em festa luxuosa na cidade de São Paulo

Várias celebridades brasileiras marcaram presença na festa da Bulgari para a celebração dos 75 anos de seu ícone Serpenti. A festa aconteceu na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, em São Paulo, e os famosos capricharam na escolha dos looks para o evento.

Entre os convidados estavam Marina Ruy Barbosa, Adriana Lima, João Guilherme, Chay Suede e Ícaro Silva. As estrelas surgiram com looks sofisticados em tons de prata, dourado e preto e com muitas joias elegantes.

O evento marcou o início das celebrações da Bulgari no Brasil para marcar os 75 anos do ícone Serpenti. A iniciativa chegou por aqui com uma colaboração especial entre a Maison e o artista multidisciplinar brasileiro Gabriel Massan em um projeto criativo exclusivo com obras de arte originais, intervenções digitais, instalações criativas e experiências imersivas.

“Como criador de mundos e possibilidades de vida, é inspirador que a criação de símbolos possa desbloquear universos capazes de serem compreendidos e observados de infinitas maneiras, assumindo formas nunca vistas”, disse Massan, que conquistou o mundo com seus trabalhos que unem tecnologia e inovação. E ele ainda contou sobre a sua inspiração para o projeto no legado da joalheria e também na riqueza natural do Brasil.

“Assim como a existência da Serpenti Bulgari é fascinante e única, representando uma potência de identidade e fonte inesgotável de inspiração, no Brasil também estimamos como patrimônio a espécie Corallus cropani, uma serpente marcante no mundo, vista apenas cinco vezes em toda a história. Memoráveis são as suas aparições, renascendo para nós a cada vez em que é avistada", afirmou.

As ativações terão início em novembro e culminam em uma intervenção artística do tapume que cobre a maior boutique Bulgari na América Latina, que será inaugurada até o final do ano no Shopping Cidade Jardim.

Confira as fotos dos looks das celebridades no evento:

Marina Ruy Barbosa - Foto: João Kopv

João Guilherme - Foto: Leca Novo

Luma Costa - Foto: João Kopv

Icaro Silva e Raissa Santana

Gabriel Massan, Anddy Williams e Alexza Paraiso

Bella Campos - Foto: João Kopv

Carol Trentini e Gabriela Prioli

Adriana Lima - Foto: João Kopv

Chay Suede e Laura Neiva