Veja como escolher a iluminação para um quarto confortável

Optar por luzes de cores quentes auxilia no descanso e momentos de lazer

Ter um quarto bem decorado e funcional para realizar tarefas do dia a dia e curtir os momentos de lazer, é fundamental para manter uma boa qualidade de vida. Seja para dormir, relaxar, maratonar uma série ou ler um livro, é importante criar um espaço planejado para sentir-se bem. Por esse motivo, ter a iluminação adequada e pensada com base em cada particularidade do ambiente, para quartos de solteiro, casal ou infantil, pode auxiliar tanto na produtividade quanto no relaxamento

A seguir, a Yamamura, megastore referência em iluminação, traz dicas para tornar esse ambiente ainda melhor. Confira a seguir!

Temperatura de cor

Para uma atmosfera aconchegante, o ideal é investir em lâmpadas com temperatura de cor branco quente (2400K a 3000K) nos quartos, buscando produtos em que seja possível fazer a regulagem do brilho e da temperatura de cor de acordo com a necessidade. Evite a temperatura de cor branco frio (5000K a 6500K), pois proporciona sensação de agitação e atrapalha o sono. Outra recomendação importante é não incluir luz direta e de alta intensidade acima da cama, pois poderá ofuscar os olhos, causando desconforto.

Luzes gerais e de apoio

Para a iluminação geral do espaço, a luz indireta é recomendada e pode ser obtida com a ajuda de alguns modelos de plafons ou de fitas de led embutidas em sancas de gesso. Já como sugestões de iluminação de apoio para os dormitórios estão abajures, arandelas, luminárias de piso, spots com lâmpadas R-70, delicados pendentes, além de fitas de led (que podem ser colocados em cortineiros ou atrás de cabeceiras). Essas são escolhas ideais para quem busca uma noite de sono reparadora. Além disso, dê preferência a peças com cúpulas, pois oferecem maior conforto visual.

Unindo decoração e iluminação

Uma boa distribuição dos pontos de luz pelo espaço, assim como a escolha das cores e acabamentos de móveis e revestimentos, também contribui para uma iluminação mais eficiente. Paredes e mobiliários em tons de azul e verde, por exemplo, estimulam o relaxamento. Já a madeira proporciona ainda mais aconchego ao cantinho de descanso. Já para os fãs de cromoterapia, vale a pena investir nas lâmpadas e fitas de LED RGB, que possibilitam inúmeras colorações ao quarto.

Home office e leitura

Para quem tem um cantinho de trabalho ou estudo no quarto, deve optar por um mix entre luzes difusas e diretas, de forma a utilizar cada uma delas de acordo com a necessidade. Já para quem gosta de ler um livro antes de deitar-se, deve buscar uma intensidade de luz um pouco maior. Peças dimerizáveis são boas pedidas, pois permitem o ajuste da luminosidade, sem prejudicar os demais momentos.

Luzes em formatos diferentes entretém as crianças (Foto: In Green | ShutterStock)

Quarto infantil ou de adolescente

De forma geral, para todas as fases da infância e adolescência, a temperatura de cor mais recomendada também é a branco quente (2400K a 3000K), porque traz mais acolhimento, assim como transmite tranquilidade, para não causar estresse e agitação aos pequenos. O uso de cores em alguns detalhes representa uma ideia interessante. Nesses casos, os tons pastel, como azul, rose, salmão e verde são boas opções. Para os mais crescidinhos, a dica é apostar em iluminações indiretas em determinadas áreas que necessitem de uma luz mais suave; luzes difusas para iluminação geral; e pontos focais, todas em circuitos diferentes para o melhor desempenho do projeto.

Cantinho de estudos

Na fase de crescimento, é preciso prestar atenção em cada detalhe do ambiente, para que ele possa contribuir para um desenvolvimento saudável das crianças. Um bom projeto de iluminação pode contribuir com as atividades diárias e, até mesmo, auxiliar no aprendizado, quando posicionada corretamente na mesa de estudos. As luzes de apoio como luminárias de mesa são ótimas para criar um ambiente gostoso para a leitura. Além de direcionarem a luz para um ponto focal específico, também proporcionam um ambiente mais flexível para a realização de suas atividades. Para os momentos de estudo, a bancada ou a mesinha deve contar com uma iluminação na parte superior e, nesse caso, de preferência, na temperatura branco neutro (4000K), para ajudar na concentração.

Por Karina Monteiro