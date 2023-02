Horóscopo semanal: previsão dos signos de 20 a 26 de fevereiro de 2023

Confira o que os astros reservam para o seu signo nos próximos dias

O Sol, que está no signo de Peixes, segue em conjunção com Saturno. Apesar de esse movimento representar alguns desafios, também favorecerá o senso de realidade. Mercúrio em Aquário faz quadratura com Urano e bons aspectos com Marte e Júpiter. Isso indica que o dinamismo mental estará em alta. Haverá muitas ideias e o desejo de colocar em prática todos os sonhos e os propósitos.

Vênus em Áries faz conjunção com Júpiter e Netuno, movimentando muito as relações. Além disso, os planetas também sugerem que este período será propício para experiências artísticas e práticas espirituais. Marte em Gêmeos faz bom aspecto com Mercúrio, o que favorecerá a comunicação, a disseminação de notícias, o avanço das mídias sociais e a organização de viagens.

Áries

Esta semana será marcada por um aumento na autoestima, bem como pela vontade de cuidar de si, da sua aparência e dos seus sentimentos. Bons ventos irão favorecer os seus projetos sociais. Será um bom momento para investir nos sonhos.

Contudo, você também tenderá a enfrentar uma fase de introspecção, inseguranças, dúvidas e cobranças. Por mais que pareça algo contraditório, essas duas energias poderão te ajudar a encontrar o equilíbrio e a disciplina para conquistar o que almeja. Cuide mais das suas emoções neste período. Afinal, estará suscetível a ilusões e manipulações.

Touro

Você estará muito sensível nesta semana. Portanto, será essencial se recolher, meditar e se dedicar às práticas espirituais. Desse modo, perceberá, com maior clareza, as energias alheias, evitando cair em mentiras e ilusões.

A vida afetiva enfrentará uma fase de finalizações, o que poderá te deixar com sentimentos confusos. Para ter mais consciência neste momento, procure nutrir o seu lado artístico, se expressando de forma mais abstrata. Desse modo, conseguirá organizar seus pensamentos e emoções. Será uma boa fase para trabalhar a espiritualidade em grupo.

Gêmeos

Previsão da semana para o signo de Gêmeos (Imagem: NadezhdaShu | Shutterstock)

Nesta semana, a vida profissional receberá muita atenção de sua parte. Ao mesmo tempo em que terá mais energia para batalhar pelos seus sonhos, também poderá enfrentar oscilações emocionais que impactarão sua autoconfiança. Além disso, você estará mais suscetível a se deixar levar por sentimentos passageiros, o que poderá lhe trazer muitos desafios.

Portanto, cuide bem das suas emoções, mantenha os pés no chão e, caso precise, busque ajuda psicológica. Será um bom momento para realizar atividades em grupo e criar uma rede de afeto com pessoas que estejam em sintonia com os seus ideais. Sentirá prazer em ações altruístas.

Câncer

Você poderá se sentir um pouco mais pessimista ao longo desta semana. Apesar de ser um momento desafiador, toda essa energia te ajudará a equilibrar suas emoções, evitando que entre em situações ilusórias. Ademais, os dias serão propícios para entrar em contato consigo e desvendar seus mistérios interiores.

Sendo assim, procure se dedicar ao autoconhecimento, às práticas espirituais e aos estudos da arte e da filosofia da vida. Cuide também dos seus sentimentos, pois eles tendem a oscilar muito. Ainda neste período, você poderá ter mais facilidade para romper padrões internos de autossabotagem.

Leão

Nesta semana, você passará por muitos desafios. Será o momento ideal para enfrentar e ressignificar dores e traumas do passado. Somente assim conseguirá se libertar de comportamentos e padrões nocivos. Durante esse processo de libertação e reconciliação, procure ter paciência consigo e busque olhar com maturidade para as situações do dia a dia.

Tenha cuidado também com a tendência a fugir dos desconfortos causados pela vida. De modo geral, a prática espiritual poderá te ajudar a compreender as sensações desconfortáveis que tendem a aparecer. Na vida afetiva, você poderá se deparar com alguns obstáculos na comunicação.

Virgem

Você dará mais atenção à vida afetiva nesta semana. Será o momento de organizar o seu relacionamento. Todavia, ao mesmo tempo em que terá uma visão prática sobre a relação, também poderá se deixar levar pelas emoções e expectativas. A fim de equilibrar essa tendência, procure se acolher, cuidar da sua carência e se dedicar à espiritualidade.

No setor profissional, os dias tendem a ser agitados. Afinal, você terá mais disposição para realizar o que deseja. Além disso, apresentará mais habilidade para se comunicar e expor as suas ideias, o que poderá favorecer contatos promissores.

Libra

Previsão da semana para o signo de Libra (Imagem: NadezhdaShu | Shutterstock)

Nesta semana, será preciso tomar cuidado com a tendência a se cobrar excessivamente e a ser muito exigente consigo e com os outros. Afinal, esse comportamento poderá deixar o ambiente pesado e tenso. Procure compreender que é importante ter responsabilidade e disciplina, mas também é essencial ser flexível e respeitar as diferenças.

Você poderá viver momentos mágicos ao lado de quem ama e realizar boas parcerias de trabalho. Contudo, seja no amor ou na carreira, tente não criar muitas expectativas em relação aos outros. Isso porque você poderá se iludir e se frustrar com facilidade.

Escorpião

Você viverá um momento de maior conexão com o seu brilho pessoal. Todavia, também poderá enfrentar desafios relacionados à autoestima. Algumas atitudes impulsivas e rebeldes de sua parte poderão gerar grandes consequências. Apesar de ser uma fase tensa, as situações que terá de enfrentar te ajudarão a romper comportamentos que estão desalinhados com quem você realmente é.

De modo geral, será um período importante para levar mais espiritualidade e alegria ao seu dia a dia. Tome cuidado com as suas emoções, pois, em desequilíbrio, elas poderão afetar a sua saúde e produtividade.

Sagitário

Você viverá uma semana de maior conexão no ambiente familiar. Será o momento ideal para olhar, com mais maturidade, algumas questões. No entanto, ao longo desse processo, poderá sentir uma certa pressão para fazer mais do que realmente consegue.

Você viverá um período propício para se conectar com a sua autoestima e o seu brilho pessoal. Portanto, não se deixe levar por cobranças externas e apenas permita que elas te ajudem a perceber quem realmente é. Procure realizar atividades que lhe dão prazer e tente nutrir seu relacionamento consigo. Desse modo, conseguirá equilibrar as suas emoções e terá menos chance de se deixar abater por imposições.

Capricórnio

Nesta semana, ao mesmo tempo em que buscará por mais movimento em sua vida, também irá se deparar com situações que lhe trazem bloqueios e desafios. Apesar de ser um momento desconfortável, será um convite para que você estruture melhor os seus pensamentos e direcione a sua energia de maneira consciente. Portanto, procure se dedicar aos estudos.

Esta fase também será propícia para harmonizar as relações familiares e a sua conexão com o passado. De modo geral, você terá muita vontade de estar perto dos seus entes queridos. Tenha cuidado apenas para não utilizar a companhia da família como uma desculpa para fugir de situações desconfortáveis.

Aquário

Previsão da semana para o signo de Aquário (Imagem: NadezhdaShu | Shutterstock)

Aproveite esta semana para colocar em ordem a vida material. Faça um balanço sobre como tem lidado com as finanças. Procure refletir sobre as melhores formas de se estabilizar e conquistar os seus objetivos. O momento também será ideal para rever seus valores internos de forma madura e consciente. Você buscará por mais movimento no dia a dia. Terá vontade de conhecer pessoas e lugares novos. Tenha cuidado apenas para que esse dinamismo não lhe traga um desconforto emocional. A fim de manter o equilíbrio, direcione uma parte da sua energia às atividades artísticas e práticas espirituais.

Peixes

Com o Sol em seu signo, você poderá se sentir mais confiante. Entretanto, também poderá se cobrar de forma excessiva. Apesar de ser uma tendência desafiadora, ela conseguirá te ajudar a encontrar um caminho para realizar os seus desejos de forma realista.

Na vida financeira, poderá ser um momento de crescimento e conquistas. Contudo, também haverá uma tendência a gastos excessivos, especialmente para suprir carências emocionais ou para agradar ao outro. Cuidado com a sua comunicação. Isso porque seus pensamentos e falas poderão ficar desorganizados, o que fará com que muitas pessoas não compreendam suas reais intenções.

Por astróloga Thaís Mariano