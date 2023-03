Horóscopo semanal: previsão dos signos de 06 a 12 de março de 2023

Veja o que os astros reservam para o seu signo nos próximos dias

O Sol em Peixes faz conjunção com Netuno, que é o regente do signo. Portanto, as energias piscianas estarão em alta nesta semana. O Astro-Rei também faz conjunção com Mercúrio e quadratura com Marte. Esses movimentos indicam que poderão ocorrer desentendimentos devido à dificuldade de compreensão dos acontecimentos e a informações enganosas vindas das redes sociais.

Mercúrio faz conjunção com Saturno, o que poderá aliviar a tendência confusa no signo de Peixes. Vênus e Júpiter em Áries fazem conjunção, apontando um período propício para ganhos financeiros, harmonia nos relacionamentos e benefícios no geral. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Nesta semana, você sentirá uma necessidade maior de se isolar e de entrar em contato com o seu interior. Será um período importante para desvendar os mistérios internos e ter consciência de pensamentos e padrões nocivos.

Haverá o desejo de se envolver em projetos de caridade e se dedicar à espiritualidade. Tudo isso lhe fará muito bem e te ajudará a se desfazer dos sentimentos estranhos que poderão surgir. Será uma semana de grande energia para conquistar o que almeja. Você poderá contar com uma dose extra de sorte em seus empreendimentos e em outros setores da sua vida.

Touro

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: Feaspb | Shutterstock)

Será uma excelente semana para trabalhar a espiritualidade. Para isso, se dedique a olhar para o seu interior de forma mais amorosa, tentando tomar consciência de seus padrões. Você também estará mais sensível às energias alheias. Portanto, poderá ser um bom momento para se dedicar a um projeto voluntário ou alguma outra atividade que traga benefícios ao próximo. Aproveite para se dedicar a trabalhos artísticos.

Na vida afetiva, tome cuidado para não criar grandes expectativas nos relacionamentos. Evite também agir por impulso e analise as situações com mais cautela. As atividades em grupo continuarão em um período favorável. Você poderá ter flexibilidade nas ideias e uma maior habilidade na comunicação.

Gêmeos

Fase favorável para as atividades em grupo. Excelente momento também para realizar os seus sonhos e encontrar parcerias importantes. Os dias serão ainda mais favoráveis para os geminianos que trabalham com tecnologia, engenharia e astrologia. De modo geral, este período será propício para fazer uma revolução na sua rotina.

No entanto, apesar das energias positivas na vida profissional, atente-se à possibilidade de se enganar com alguém ou com algum projeto. Por fim, um novo ciclo se iniciará no setor financeiro. Você terá mais consciência de suas finanças e mais energia para batalhar pela tão sonhada estabilidade material.

Câncer

Nestes dias, a vida profissional tenderá a continuar promissora. Portanto, se dedique aos seus propósitos, pois terá boas chances de realizá-los. Você poderá receber bastante reconhecimento e realizar excelentes parcerias. O momento também será favorável para o setor afetivo, especialmente se estiver em busca de realizar os seus sonhos ao lado da pessoa amada.

Os bons ventos soprarão a favor das viagens, principalmente se elas forem voltadas para as práticas espirituais. Contudo, mesmo com as boas energias da semana, a tendência é que você se engane de alguma forma ou que crie muitas expectativas e venha a se frustrar. Já no ambiente familiar, você buscará apoio dos seus parentes. A companhia deles será importante para a sua segurança emocional.

Leão

Você viverá uma fase importante para o desenvolvimento pessoal. Afinal, irá se enxergar de forma mais amorosa. Ao mesmo tempo, também irá se deparar com medos e traumas que lhe trazem desconfortos. Essas duas tendências combinadas poderão te ajudar a perceber e desapegar dos seus comportamentos nocivos.

Haverá a chance de se deparar com sentimentos dolorosos e situações que te levem a lidar com a perda. Você poderá ter dificuldade para enxergar a luz neste momento, especialmente se deixar-se levar pela dor. Portanto, procure ter coragem para enfrentar o que vier e busque se nutrir de situações que lhe tragam conforto.

Virgem

Previsão da semana para o signo de Virgem (Imagem: Feaspb | Shutterstock)

Nesta semana, a vida afetiva receberá mais atenção de sua parte. Ao mesmo tempo em que buscará encontrar o equilíbrio na relação, também poderá ficar um pouco impaciente. Além disso, você estará mais suscetível a criar expectativas irreais, o que poderá lhe frustrar quando a realidade bater à porta.

Ainda neste período, o autoconhecimento será muito importante para a sua vida. Isso porque você terá contato com dores e traumas do passado e, através desse conhecimento, terá a chance de ressignificar as situações vividas. Por fim, poderá receber um dinheiro vindo de herança.

Libra

Suas emoções te afetarão bastante esta semana. Portanto, procure cuidar de si, encontrar conforto ao lado das pessoas que ama e evite agir no calor do momento. Ao longo destes dias, você também se sentirá mais carente, o que poderá te levar a confundir os seus sentimentos. Na vida afetiva, você viverá um período favorável, mas que também reforçará essa tendência a confundir o que sente.

Cuidado para não colocar muita expectativa em uma relação, pois poderá sufocar o outro e se frustrar. O melhor a se fazer é aproveitar esta fase para compreender o que deseja em um relacionamento e se divertir ao lado da pessoa amada. De modo geral, esta será uma semana muito movimentada em sua rotina. Por isso, tente se organizar para realizar tudo aquilo que deseja.

Escorpião

Após um período de conexão com o seu brilho pessoal, você entrará em uma fase na qual sentirá alegria nas atividades cotidianas. Será a hora de deixar o seu dia a dia mais prazeroso, atendendo às suas necessidades e cuidando mais de si.

As relações no trabalho continuarão favoráveis. Você poderá receber uma promoção ou um dinheiro extra. No entanto, apesar das boas energias, você também poderá acumular muitas emoções indesejadas, ficando suscetível a reações alérgicas. Portanto, além de cuidar da saúde física, procure atentar-se ao seu bem-estar mental e espiritual.

Sagitário

Uma nova fase se iniciará em suas relações. Você estará mais alegre, mais confiante de si e com mais facilidade para se apaixonar. Entretanto, procure ter um pouco de cautela, pois poderá se iludir com os próprios sentimentos. Os dias serão favoráveis para o estudo das artes, da espiritualidade, da psicologia e da arteterapia. Todos esses aprendizados poderão te ajudar a se compreender melhor.

A semana também será propícia para usar seus dons e talentos visando obter ganhos financeiros. Afinal, seu brilho pessoal estará mais intenso e atrairá mais olhares. Tenha cuidado apenas com um certo egoísmo e com a tendência aos excessos.

Capricórnio

Previsão da semana para o signo de Capricórnio (Imagem: Feaspb | Shutterstock)

Você entrará em um período importante para se conectar com a sua família e com o seu passado. Terá a oportunidade de clarear antigas situações obscuras. É possível que alguns segredos venham à tona, e o melhor a se fazer é conversar sobre eles com as pessoas envolvidas. Além disso, procure falar sobre os desconfortos que esses mistérios lhe trazem.

Você também viverá uma fase importante para o desenvolvimento da sua autoestima. Serão momentos fundamentais para que você se conecte mais com o seu interior e realize atividades que lhe tragam prazer e alegria. No setor afetivo, os dias tendem a ser movimentados. Haverá vontade de se apaixonar e de conquistar alguém.

Aquário

A busca por novos conhecimentos estará aflorada, assim como o desejo de conhecer pessoas novas e lugares diferentes. Você buscará sair da rotina e flexibilizar suas ideias. No entanto, tome cuidado com essa tendência agitada. Isso porque poderá se animar com negociações ou pessoas que pareçam maravilhosas, mas que, na verdade, poderão te prejudicar.

Os estudos espirituais serão favorecidos. No ambiente familiar, um novo ciclo se iniciará. Poderá desfrutar de momentos agradáveis na companhia de seus entes queridos e deixar a sua casa mais bonita. Tome cuidado apenas com o excesso de atividades, pois elas poderão afetar a sua saúde.

Peixes

Sua vitalidade continuará em alta. Contudo, tome cuidado com a tendência a agir de forma precipitada. Você estará mais suscetível energeticamente. Logo, cuide mais da sua energia e se dedique às práticas espirituais. Estará com mais facilidade para compreender os próprios padrões, conseguindo mudar aquilo que não lhe traz crescimento.

A semana pedirá equilíbrio na vida financeira. Afinal, ao mesmo tempo em que poderá ganhar um dinheiro extra ou alguma promoção no trabalho, também poderá gastar em excesso. Já no ambiente familiar, os conflitos tendem a continuar. Procure cuidar das suas emoções para amenizar essa energia tensa.

Por astróloga Thaís Mariano