Conheça a história da Nintendo Company

Veja como a criadora de Mario Bros. tornou-se a "mãe" dos videogames

A Nintendo é uma empresa japonesa de videogames fundada em 1889 por Fusajiro Yamauchi. Inicialmente, ela produzia cartões de baralho tradicionais japoneses, chamados hanafuda, e começou a atuar com os videogames em 1977, quando lançou o console Color TV Game.

No entanto, a empresa só fez sucesso em 1985, quando lançou o Nintendo Entertainment System (NES) nos Estados Unidos. O NES era um console de videogame de 8 bits que apresentava jogos populares como Super Mario Bros., The Legend of Zelda e Metroid. A Nintendo obteve êxito e vendeu mais de 60 milhões de unidades em todo o mundo.

Principais lançamentos da empresa

A Nintendo continuou a inovar nos anos seguintes, lançando consoles como o Game Boy, o Super Nintendo Entertainment System (SNES), o Nintendo 64 e o GameCube. O Game Boy foi o primeiro console portátil da empresa, lançado em 1989, e apresentava jogos populares como Tetris, Pokémon e Super Mario Land.

O SNES foi lançado em 1990 e tinha jogos como Super Mario World, Donkey Kong Country e The Legend of Zelda: A Link to the Past. O Nintendo 64 foi lançado em 1996 e foi o primeiro console da empresa a apresentar gráficos 3D, com jogos como Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Mario Kart 64.

Primeiro console com suporte online e controle de movimento

O GameCube foi lançado em 2001 e apresentava jogos populares como Super Smash Bros. Melee, The Legend of Zelda: The Wind Waker e Metroid Prime. Este também foi um dos primeiros a oferecer suporte a jogos online. Em 2006, a Nintendo lançou o Wii, um console revolucionário que tinha um controle de movimento. O Wii foi um enorme sucesso e vendeu mais de 100 milhões de unidades em todo o mundo. Alguns de seus jogos populares incluíam Wii Sports, Super Mario Galaxy e The Legend of Zelda: Twilight Princess.

Em 2012, a Nintendo lançou o Wii U, um console que tinha um controle com tela sensível ao toque. Embora ele tenha vendido relativamente pouco em comparação aos seus predecessores, apresentava jogos populares como Super Mario 3D World, Mario Kart 8 e The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nintendo Switch é um dos maiores sucessos da empresa de videogames (Imagem: Divulgação | Nintendo)

Nasce o Switch

Em 2017, a Nintendo lançou o Switch, um console híbrido que podia ser usado como um console doméstico ou como um console portátil. O Switch foi um enorme sucesso e vendeu mais de 84 milhões de unidades em todo o mundo. Seus jogos incluíam The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Animal Crossing: New Horizons.

Criação de personagens icônicos

Ao longo dos anos, a Nintendo também desenvolveu muitos personagens icônicos, incluindo Mario, Link, Donkey Kong, Pikachu e Kirby. Esses personagens se tornaram parte da cultura pop e ainda são amados por fãs em todo o mundo. Ela continua a inovar com novas tecnologias, como realidade virtual e jogos móveis, para manter sua posição como uma das principais empresas de videogames do mundo.

Por Douglas Martinez – Editora Europa