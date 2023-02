5 destinos tranquilos para curtir o Carnaval

Confira opções de lazer para relaxar e aproveitar o feriado longe da multidão

No Brasil, as festividades do Carnaval são uma das principais atrações dos turistas nessa época do ano. Com desfiles e blocos de ruas, muitas pessoas costumam viajar aos epicentros a fim de aproveitar as comemorações. No entanto, há também aqueles que prefiram fugir da folia e curtir o momento relaxando. Pensando nisso, a Booking.com selecionou 5 destinos tranquilos para você conhecer durante o feriado. Confira!

1. Chapada Diamantina (BA)

A capital baiana possui um dos maiores carnavais do país, com seus trios elétricos e uma festa popular vibrante. Mas, para quem quer fugir de tanta agitação, é possível conhecer Lençóis e região, onde fica o Parque Nacional da Chapada Diamantina, a cerca de 6h30 de carro. Destino de ecoturismo e de aventura, é perfeito para quem gosta de estar no meio da natureza, com suas trilhas, cachoeiras, mirantes, cânions e cavernas.

Um dos símbolos do local é o Morro do Pai Inácio, que proporciona uma vista lindíssima da Chapada, principalmente durante o pôr do sol. A Pousada Pé No Mato, localizada no Vale do Capão, é uma ótima opção de estadia, a 2 km da trilha para a Cachoeira da Fumaça.

2. Jalapão (TO)

O Jalapão, no Tocantins, é outro destino famoso pelo ecoturismo, onde está localizado o Parque Estadual do Jalapão, a cerca de 300 km da capital do estado (para quem se hospeda em Mateiros). Ali, há diversos tipos de atrativos naturais e atividades ao ar livre em pleno cerrado, incluindo dunas, mirantes, formações rochosas, rios e cachoeiras, além de tours de rafting e caiaque.

Uma boa pedida é assistir ao pôr do sol nas Dunas do Jalapão e conhecer alguns dos fervedouros típicos do local, como o Bela Vista, com suas águas cristalinas. É possível até mesmo curtir uma praia de água-doce. Para a estadia, a Pousada Cristal Dourado, em Mateiros, oferece um ótimo café da manhã, de acordo com a opinião dos hóspedes na Booking.com.

Brotas é o local ideal para quem gosta de atividades radicais (Imagem: Paulo Nabas | Shutterstock)

3. Brotas (SP)

Brotas é um parque de diversões para quem gosta de adrenalina e dispensa as aglomerações do feriado. Há uma grande oferta de esportes radicais e atividades ao ar livre, incluindo rapel, arvorismo, rafting, tirolesa, trilhas, boia cross, slackline, entre outras opções, em diferentes parques de aventura da região.

Para os menos adeptos a esse tipo de emoção, mas que gostam de atrativos em meio à natureza, também vale conhecer as cachoeiras, as piscinas naturais e os mirantes. Uma boa alternativa de hospedagem é o Hotel Boutique Frangipani, rodeado por uma paisagem verde e com quartos com banheira de hidromassagem, para relaxar ao final do dia.

4. Teresópolis (RJ)

Cidade de serra no interior do Rio de Janeiro, situada a menos de 100 km da capital, Teresópolis é uma ótima alternativa para escapar da multidão que invade a Cidade Maravilhosa na época de Carnaval. Para quem visita, vale explorar o cenário montanhoso da região e fazer trilhas, observar animais silvestres e a flora local, conhecer as cachoeiras e se aventurar em outros tipos de atividades ao ar livre, como escaladas e rapel.

O turismo rural também se faz presente, com visita a fazendas e degustação de produtos artesanais, como a cerveja. Outra atração conhecida é a Feirinha do Alto, com centenas de estandes onde são vendidas peças de artesanato, roupas, móveis, entre outros produtos. Para a estadia, uma boa pedida é a Pousada Pinati, que oferece suítes com varandas e até mesmo chalés.

5. Praia Grande (SC)

Em Santa Catarina, na divisa com o Rio Grande do Sul, fica o município de Praia Grande, também conhecido como a capital dos cânions. Na região, está localizado o maior da América do Sul, chamado Cânion Fortaleza, além de outros como o Malacara.

O destino é perfeito para os apaixonados por trilhas, e há a oportunidade de fazer a Trilha do Rio de Boi, na parte inferior do Cânion Itaimbezinho. Com duração de cerca de 7 horas, o passeio é feito pelo leito do rio e é indicado para quem já tem uma boa experiência em trekking, dado que a dificuldade é alta.

Para quem quer uma experiência diferente, também é possível fazer um passeio de balão e ver as serras e os cânions de cima. Já quem vai se hospedar na cidade pode reservar o Acasarosa Hostel, que oferece quartos privativos e dormitórios compartilhados.

Por Bianca Carvalho