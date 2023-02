5 cores para potencializar as energias durante o verão

Espiritualista explica como utilizar as cores para atrair vibrações positivas e estimular o bem-estar

A cromoterapia é uma técnica que utiliza a luz de diferentes cores para equilibrar as energias do corpo e da mente. Valendo-se sobretudo de sete cores do espectro solar (vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta), o método desenvolve a sensação de bem-estar no ser humano, promovendo a melhora da saúde.

Segundo a espiritualista Katrina Devilla, a utilização das cores ultrapassa as aplicações em tratamentos físicos e mudanças de comportamento. Nesse sentido, os tons também valem para a harmonia da casa, do ambiente de trabalho e, claro, da vida das pessoas como um todo. Não se deixa de lado nem mesmo a alimentação: um prato colorido, decorado e alegre faz diferença.

“As cores possuem energia e afetam nosso humor e as células do nosso corpo. Uma das técnicas mais simples é observar a cor que mais chama a sua atenção, pois ela define a cor de que a pessoa necessita naquele momento”, diz a especialista.

A seguir, Katrina Devilla explica como usar as cores corretamente para fortalecer as energias no verão. Veja!

1. Amarelo

Amarelo é a cor que estimula fortemente a felicidade, traz uma sensação de segurança e de bem-estar. Ela também é capaz de contribuir para elevar a criatividade. Na cromoterapia, pode ser usada por pessoas mais introvertidas que queiram ter um bom relacionamento interpessoal.

2. Vermelho

O tom vermelho dá energia e libera adrenalina. Na cromoterapia, é utilizado para restabelecer a vitalidade, melhorar o funcionamento do coração e ativar a circulação sanguínea. A cor também é usada para revitalizar e incentivar o movimento físico.

Tons de laranja estimulam a autoestima e o otimismo (Imagem: Shutterstock)

3. Laranja

Misturado com vermelho e amarelo, o laranja é uma cor quente e estimulante. Na cromoterapia, é muito utilizado por sua potência energética. Ela contribui para aumentar a autoestima e o otimismo, dar disposição e incentivar o intelecto. Além disso, combate a fadiga e estimula o sistema respiratório.

4. Azul

A cor azul possui propriedades tranquilizantes, ajudando a combater problemas relacionados ao estresse, trazendo calma e harmonia para quem usa. Trata-se de um tom sereno, sinônimo de confiança renovada, tranquilidade, honestidade e contentamento.

5. Verde

Esse tom emite harmonia e equilíbrio, além de estimular fortemente a segurança. Assim como o azul, essa cor pode ajudar nos estados de ansiedade, insônia e estresse.

Formas de utilizar as cores no dia a dia

Aposte em maquiagens, esmaltes e acessórios para dar um up no visual e se beneficiar da energia do verão;

do verão; Além das roupas convencionais, faça uso da cromoterapia nas suas roupas íntimas, isso fará diferença;

Aposte na decoração da sua casa, em quadros, painéis e objetos decorativos para trazer uma energia de mais vitalidade;

Inclua uma alimentação colorida no seu dia a dia.

Por Luana Farias