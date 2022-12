Você sabe o motivo do goleiro da Argentina ser chamado de ‘Dibu’? Entenda

Emiliano Dibu Martínez tem apelido inspirado em filme e chama atenção por gestos excêntricos nos jogos da Copa do Mundo

O goleiro Emiliano Martínez (30) chamou a atenção do mundo ao fazer duas defesas que deram a classificação para a Argentina na última sexta-feira, 9, contra a Holanda. O que muitos não sabem é que, fora dos gramados, ele é um defensor da leitura infantil, e detém um apelido um tanto quanto curioso: “Dibu”.

Arqueiro do Aston Villa, da Inglaterra, Emiliano ganhou grande destaque ao redor do mundo por conta de seus companheiros argentinos na seleção o chamando de “Dibu”, abreviação do termo “Dibujo”, que significa desenho em espanhol.

Ele ganhou esse apelido dos hermanos simplesmente por ser parecido com o personagem do filme “Dibu”, lançado no ano de 1997. No filme, Dibu é filho caçula de quatro irmãos. Mas, ele não pode se expor para outras pessoas. Em uma viagem dos pais, ele acaba conhecendo algumas pessoas e se encanta ao conhecer o desenho animado “Biju”.

Segundo o colunista do UOL Esporte, Tales Torraga, Dibu gosta de “agarrar” livros nas horas vagas. Emiliano tem uma paixão enorme pela leitura, que condiz com a famosa tradição da Argentina de amar livros. O goleiro chegou até a lançar um livro infantil há dois meses, para propagar a paixão entre os mais novos.

O livro intitulado “Paixão pelo futebol” conta sobre a saga da sua vida, com ilustrações e textos falando sobre a magia da leitura e incentivando o esporte. Uma biografia de Emiliano Martínez para crianças.

Depois de jogo emocionante, Argentina se classifica para semifinais da Copa do Mundo nos pênaltis

Na última sexta-feira, 9, a Argentina se classificou diante da Holanda nos pênaltis, após jogo emocionante, com empate dos holandeses saindo aos 11 minutos dos acréscimos da partida, com uma jogada ensaiada de falta. Porém, após uma prorrogação truncada, agitada mas sem muitas oportunidades, tudo se definiu na marca de cal. Nos pênaltis, o grande protagonista foi o goleiro argentino, Emiliano Martínez, que defendeu dois chutes. E mesmo com uma cobrança para fora dos hermanos, a classificação veio nos pés de Lautaro Martínez, que converteu o último.

Agora, nossos vizinhos enfrentam a seleção croata, que nos eliminou, também nos pênaltis, pela semifinal da Copa do Mundo no Catar. A bola rola às 16h (horário de Brasília), no mesmo estádio Lusail em que os argentinos garantiram a classificação.