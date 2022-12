Depois de jogo emocionante, Argentina se classifica para semifinais da Copa do Mundo nos pênaltis

Seleção da Argentina enfrentará a Croácia, que eliminou o Brasil pelas quartas de final do Mundial

Nesta sexta-feira, 9, além da vergonhosa eliminação da Seleção Brasileira para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo, o Mundial pode ver a Argentina se classificando diante da Holanda, no estádio Lusail, no Catar.



O jogo foi difícil e emocionante. Mesmo dominando em alguns momentos, a Holanda acabou tomando 2 a 0, sendo o segundo gol saindo dos pés de Lionel Messi (35) aos 73 minutos do jogo. Com a partida praticamente ganha, os holandeses conseguiram um milagre e empataram aos 11 minutos de acréscimo, com uma jogada ensaiada saindo de uma falta.



Porém, após uma prorrogação truncada, agitada mas sem muitas oportunidades, tudo se definiu na marca de cal. Nos pênaltis, o grande protagonista foi o goleiro argentino, Emiliano Martínez (30), que defendeu dois chutes. E mesmo com uma cobrança para fora dos hermanos, a classificação veio nos pés de Lautaro Martínez, que converteu o último.



Não é a primeira vez que Argentina e Holanda se enfrentam em uma Copa do Mundo. Com cinco encontros anteriores, cada seleção tinha duas vitórias, além do único empate. Uma dessas vezes, foi quando a Argentina levantou sua primeira taça de campeão do mundo, em 1978, na final, onde ganharam por 3 a 1.



Agora, nossos vizinhos enfrentam a seleção croata, que nos eliminou, também nos pênaltis, pela semifinal da Copa do Mundo no Catar. A bola rola às 16h (horário de Brasília), no mesmo estádio Lusail em que os argentinos garantiram a classificação.

Os internautas brasileiros reagiram à classificação dos rivais. "Que tristeza pra quem ama futebol não ter um Brasil x Argentina numa semifinal de Copa. Difícil buscar na lógica a explicação para uma seleção que não ganha jogos eliminatórios, como a Croácia de 2018 e 22, estar na sua segunda semifinal de Copa seguida", disse um, indignado.

Difícil buscar na lógica a explicação para uma seleção que não ganha jogos eliminatórios, como a Croácia de 2018 e 22, estar na sua segunda semifinal de Copa seguida. — Bruno Winckler (@bwinckler) December 9, 2022

Irmã de Neymar Jr apoia o atleta: 'Eu queria te pegar no colo'

Rafaella Santos, influenciadora e irmã de Neymar Jr., apoiou o jogador após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo no Catar. "Eu queria te pegar no colo e poder fazer com que todas as suas dores passassem, assim como você fazia comigo. Eu queria poder tirar todos os obstáculos do teu caminho, mas sei que assim nenhuma graça ia ter e você não teria como virar quem você precisa ser. Eu queria poder dizer todas as manhãs que eu te amo infinitamente, mas meu jeito duro e desleixado não me deixa, mas saiba que não há um dia sequer, desde que nos conhecemos, desde o dia que me tornei sua irmã, eu não tenha pensado em você", disse ela.

E completou: "Parece que você sempre esteve pronto pra me amolecer. Você é leve, sensível e doce. Não esquece disso nunca. Se você esquecer, eu te lembro. Eu poderia morar nos teus olhos, só pra te ver sorrir mais de perto, e rir junto com você, numa gargalhada única que nos faria perder a noção do tempo".