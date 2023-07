Pedro Guilherme, do Flamengo, se pronuncia após ser agredido por preparador

Atacante do Flamengo, jogador Pedro Guilherme faz boletim de ocorrência após sofrer agressão e detona preparador físico do time carioca

Neste domingo, 30, o jogador de futebol Pedro Guilherme, que atua no Flamengo, usou as redes sociais para divulgar um texto após ter sido agredido por preparador físico do time carioca.

Em sua conta oficial no Instagram, o atacante se manifestou após ter levado um soco no rosto de Pablo Fernandez, membro da comissão técnica do Sampaoli, depois da vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão.

Pedro Guilherme revelou que vem sofrendo covardia psicológica no Flamengo nas últimas semanas. O atleta vem atuando pouco após virar reserva. Ele chegou a ir até a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência contra o profissional.

"Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernandez, membro da comissão técnica do Sampaoli", começou escrevendo ao postar uma foto

"A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje", disparou ainda.

Ao finalizar, Pedro disse: "Que Deus perdoe uma pessoa que, em pleno 2023, acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado JESUS pelo ensinamento, dando a outra face. Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram".

Famosos e fãs prestaram apoio e solidariedade ao craque do Flamengo nos comentários.

Confira:

Pedro Guilherme, do Flamengo, se casa com Fernanda Nogueira

O jogador de futebol Pedro Guilherme, do time Flamengo, está casado! Ele oficializou a união com a psicóloga Fernanda Nogueira em março em uma cerimônia intimista no Rio de Janeiro.

A celebração discreta contou com a presença de poucos amigos e familiares. Para a ocasião, a noiva usou um vestido branco justo e com decote de ombro a ombro. Por sua vez, o noivo escolheu um terno azul clássico.

As fotos da união foram divulgadas pelos convidados nas redes sociais e compartilhadas pelo fã-clube do atleta. Vale lembrar que Pedro Guilherme fez o pedido de casamento no final de 2022, quando foi anunciado como jogador da seleção brasileira de futebol. Logo após o seu nome ser dito por Tite na convocação oficial, o rapaz se ajoelhou na frente da amada e fez o pedido de casamento.