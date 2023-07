Narrador faz elogio inusitado para Gabigol durante jogo e web vai à loucura

Narrador Rômulo Mendonça surpreende com escolha de elogio para Gabigol durante Copa do Brasil

Na noite desta última quarta-feira, 26, o Flamengo derrotou o Grêmio em Porto Alegre e abriu vantagem nas semifinais da Copa do Brasil. Porém, os internautas notaram um elogio um tanto quanto inusitado feito pelo narrador Rômulo Mendonça para o atacante do clube carioca, Gabriel barbosa, mais conhecido como Gabigol.

Durante a partida, o camisa 10 do Mengão foi o responsável por abrir o placar na Arena do Grêmio, mesmo que tenha perdido um pênalti mais tarde. Thiago Maia foi quem fechou o placar de 2 a 0 para os cariocas, garantindo uma boa vantagem para o jogo de volta, que acontece no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro.

Foi no gol de Gabriel que, durante a transmissão feita pela Amazon Prime, o narrador de futebol Rômulo Mendonça usou um detalhe além do futebol para exaltar o atleta. Enquanto narrava, o jornalista, que é conhecido por acumular bordões inusitados, disse com muita vontade: “O coisa ruim é brabo! E o Gabigol é gostoso demais!”. A animação e a declaração fizeram a internet ir à loucura.

“Rômulo Mendonça é maravilhoso, olha essa narração”, “O Rômulo Mendonça perde a linha”, “Após a narração viralizar, Gabigol pediu o contato do narrador para enviar uma mensagem parabenizando pelo seu trabalho” e “Não existe a menor possibilidade do Rômulo Mendonça ser normal”, são algumas das mensagens compartilhadas pelos usuários, junto do vídeo do momento.

O Rômulo Mendonça perde a linha.



🎥 Reprodução/Prime Video pic.twitter.com/L5ulcBjQNm — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 27, 2023

Detalhes da mansão de Gabigol roubam a cena na internet

Gabigolchocou a internet ao mostrar alguns detalhes de sua mansão onde mora na cidade do Rio de Janeiro. O jogador de futebol do Flamengo mora em uma mansão avaliada dem R$ 12 milhões, informou o jornal Extra. O local tem sala de jogos com videogame e mesa de sinuca. A casa ainda tem uma sala espaçosa com área de jantar e lazer, área gourmet e cinema. A sala de jogos ainda conta com um painel de grafite feito pelo artista plástico Luan Ribeiróvisk, que desenhou grandes ídolos do esporte nas paredes. O desenho conta com homenagens para Pelé, Maradona, Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Stephen Curry e Michael Jordan. Além disso, ele também homenageou os cantores Tim Maia e Mano Brown.