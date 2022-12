Na Central da Copa, Jojo Todynho se indigna e ameaça deixar programa

Copa do Mundo

Jojo Todynho abriu o coração de brasileira após a derrota da seleção contra a Croácia

A cantora Jojo Todynho mostrou toda a indignação como torcedora brasileira no programa da TV Gobo, Central da Copa, na madrugada deste sábado, 10. Ela até ameaçou deixar o programa pela própria impaciência.

A ex-Fazenda detonou as escolhas do técnico Tite para bater os pênaltis decisivos para o Brasil avançar às semi-finais.

"O Neymar tinha que ter sido o primeiro. Que isso, gente! Ele [Tite] já começou errando aí, que ele tirou o Vinicius Jr, para botar o Rodrygo. Que isso, cara? Garoto imaturo para bater pênalti. Não existe isso. É garoto. Como que ele vai tirar Paquetá do negócio. Não existe isso", começou Jojo.

Os colegas assistiam à cena e tentavam consolá-la. "Estou indignada. Desculpa, não vou ficar no programa hoje não. Eu quero que o Tite vá para a ... Vou me retirar. Não é possível. Quero virar amiga do Neto", disse ela, que fez os convidados rirem.

Jojo ainda acusou o técnico de descaso com os jogadores e torcedores. "Ele [Tite] virou as costas para a gente. Eu não entendo de futebol, mas que viu o jogo viu que o negócio estava...", afirmou.

Confira o vídeo de Jojo Todynho: