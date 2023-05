Morre Xandy Negrão, ícone do automobilismo brasileiro

Pai do ex-marido de Marina Ruy Barbosa, Xandy Negrão faleceu aos 70 anos em decorrência de um câncer

O ex-piloto e empresário Alexandre Funari 'Xandy' Negrão faleceu nesta quarta-feira, 24, aos 70 anos em decorrência de um câncer. A morte dele foi confirmada pela Stock Car, na qual ele foi vice-campeão quatro vezes. Ele se dedicou por 20 anos à categoria, entre 1983 a 2003, e também foi empresário e fazendeiro. O filho dele, Alexandre Negrão – ex-marido da atriz Marina Ruy Barbosa -, segue os passos do pai nas pistas. Ele corre no Endurance Brasil.

“O ano de 2023 está batendo pesado na gente. Mais um grande da nossa história se foi nesta quarta-feira: aos 70 anos de idade, Xandy Negrão faleceu após uma longa e dolorosa batalha contra um câncer. Na Stock Car, Xandy fez história com seu Ômega verde água: foi tetra vice (1995, 1996, 1997 e 1999), conquistando 21 vitórias, 23 poles e 59 pódios em 108 corridas disputadas (uma média espetacular).

Xandy é irmão de Guto Negrão, vice-campeão em 2003, pai de Xandinho Negrão, que compete atualmente no Endurance Brasil, e tio de André, que corre na Europa. Aos familiares e amigos, nossos mais profundos sentimentos. Um competidor duro, mas sem perder a alegria. Brincalhão, mas sempre profissional. Assim que ele será lembrado por nós”, disse a nota da Stock Car.

A Endurance Brasil também homenageou Xandy Negrão. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Alexandre Negrão, ocorrido nesta quarta-feira (24), aos 70 anos de idade. Neste momento de imensa tristeza, nos faltam palavras para expressar a perda de alguém tão especial que deixou sua marca no automobilismo e foi um entusiasta e apaixonado pelo Endurance Brasil. Xandão era o cara no nosso paddock! Bom papo, alegre e divertido curtia as pistas com amor. Ao longo de sua vida, dedicou-se intensamente ao automobilismo, tornando-se um ícone nesse esporte apaixonante. Sua paixão pelas corridas e sua habilidade nas pistas foram admiráveis e inspiraram gerações da família Negrão, de pilotos e fãs. Seu talento e determinação fizeram dele um nome respeitado e querido por todos que acompanharam sua carreira", informaram no comunicado.

E continuaram: "Nos últimos anos, Xandão encontrou no Endurance Brasil sua verdadeira paixão. Sua participação ativa e entusiasmada nessa competição destacou-se, e sua presença sempre foi motivo de alegria para a comunidade automobilística. Sua dedicação incansável e amor pelo esporte foram exemplos a serem seguidos, tanto dentro como fora das pistas. A perda de Alexandre Negrão deixa um vazio imensurável em nossos corações. Sua partida nos deixa sem palavras, mas seu legado será lembrado para sempre. Sua paixão, sua habilidade e seu espírito competitivo continuarão a inspirar todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e testemunhar sua grandeza. Neste momento difícil, estendemos nossas mais sinceras condolências à família, ao Xandinho, a Vera, a Gisela, a Fernanda, ao Guto, ao André e demais familiares e amigos. Que encontrem conforto e paz nos momentos compartilhados e na certeza de que sua memória estará eternamente presente em nossos corações. Descanse em paz, Xandão. Você será sempre lembrado como um verdadeiro ícone do automobilismo e como alguém tão especial que trouxe tanta alegria e paixão ao mundo das corridas".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Negrão (@alexandresnegrao)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @imperioendurancebrasil (@imperioendurancebrasil)