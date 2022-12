Luísa Sonza revela que brigou com ingleses depois que Brasil foi eliminado da Copa do Mundo

Cantora Luísa Sonza assistiu em Portugal a eliminação do Brasil para a Croácia no Mundial do Catar

A cantora Luísa Sonza (24) não poupou indignação ao ver a Seleção Brasileira sendo eliminada pela Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar, nesta sexta-feira, 9, em Doha. Após um empate por 1 a 1 na prorrogação, o Brasil acabou caindo nos pênaltis, perdendo duas das quatro batidas.

De acordo com a artista, que está viajando por Portugal neste momento, alguns homens estavam torcendo contra o Brasil, celebrando a derrota da amarelinha para os europeus, o que deixou ela irritada.

“Mano, tinha uns ingleses no hotel que eu tô aqui em Portugal que não estavam nem sequer torcendo para a Croácia, mas simplesmente contra o Brasil. Resumindo: arrumei briga e quase saí no tapa e tô muito put* até agora com eles. Na moral, sai fora. Mandei tomar no c* mesmo. Os caras zoando a gente e os caralh**”, comentou em seu perfil oficial no Twitter.

Mano tinha uns ingleses no hotel q eu tô aqui em Portugal q n tavam NEM se quer torcendo p Croácia mas simplesmente CONTRA o Brasil. Resumindo arrumei briga e quase saí no tapa e tô MUITO puta até agr c eles NAMORAL SAI FORA mandei tomar no cu msm os cara zoando a gnt e os carai — LUÍSA SONZA 👅 (@luisasonza) December 9, 2022

“Mano, qual é a deles? Nem é a Seleção deles, estão torcendo contra a gente por quê? Se liga, brother. [...] Que ódio que eu tô. Nossa, sério, meu Deus”, continuou a loira, na rede sozinha de publicações curtas.

Mano qual é a deles nem é a seleção deles tão torcendo contra a gente pq? SE LIGA BRODER — LUÍSA SONZA 👅 (@luisasonza) December 9, 2022

Ela ainda fez questão de deixar claro que não se importa se vídeos da briga vazarem e rodarem a internet aqui no Brasil. “Se sair vídeo, já sabe. Chamei mesmo de filho da put* e o caralh*. Sai fora, vai torcer contra o Brasil de graça na put* que pariu”, disse.

Se sair vídeo já sabe chamei msm de fdp e os carai sai fora vai torcer contra o br DE GRAÇA na pqp — LUÍSA SONZA 👅 (@luisasonza) December 9, 2022

