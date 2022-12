Jogador da Croácia se machuca antes do jogo das quartas de final

Um jogador da Seleção da Croácia se machucou nos treinos antes das quartas de final

Nesta sexta-feira, o Brasil jogará contra a Croácia às 12. O que o time adversário não contava, era com uma lesão no jogador de meio-campo Mateo Kovacic, antes do duelo das quartas de final.

O jogador do Chelsea se acidentou na academia e teve um corte na sobrancelha direita, outro abaixo do olho. Apesar de não ter tido complicações grandes, o atleta assumiu na coletiva que ficou inseguro e ansioso para o jogo de amanhã.

“Temos que repetir nosso jogo, manter a posse de bola sem cometer erros e marcar um gol logo - isso nos ajudaria. É assim que somos perigosos. O Brasil também é perigoso, mas essa é a direção que queremos tomar”, disse Kovacic.

Brasil x Croácia

O time rival é conhecido pela resiliência. Em 2018, eles passaram das quartas de finais nos pênaltis, depois de 120 minutos.

"São três jogos (de matas) depois de encarar 120 minutos e pênaltis. Há qualidade técnica individual e coletiva, resiliência para chegar ao alto nível. O que fica no nosso foco é manter a Seleção Brasileira, fazer jogo de excelência com respeito às qualidades do adversário. Mas que passe quem for melhor", disse Tite, o técnico da Seleção Brasileira.

Ele ainda completou: "O Ricardo trabalhou com muitos sérvios e croatas, a diferença dessa característica de personalidade, da resiliência desses croatas. Além disso, são jogadores experientes, acima dos 30 anos, que vem com essa rodagem de campeonatos europeus e de uma seleção vice-campeã. Estamos preparados para isso", garantiu o treinador.