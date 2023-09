Filho de Ronaldo revela o que deu de presente de casamento para o pai e a madrasta

Em Ibiza para celebrar o casamento de seu pai, Ronaldo, com Celina Locks, Ronald revela qual é o seu presente para o casal

Filho do ex-jogador de futebol Ronaldo, o DJ Ronald está em Ibiza, na Espanha, para participar das celebrações do casamento do seu pai com a madrasta, Celina Locks. Em um tempo livre, ele aproveitou para responder perguntas dos fãs nas redes sociais e contou qual foi o presente de casamento que deu para os noivos.

O rapaz contou que decidiu presentear os recém-casados com o seu talento. Ele vai tocar na festa do pai, que vai acontecer no final desta semana. “Preparando muita música boa para a minha apresentação! Afinal é o meu presente de casamento”, disse ele nos stories do Instagram.

Vale lembrar que Ronald é fruto do antigo relacionamento de Ronaldo com a comentarista esportiva Milene Domingues. Além dele, o ex-atleta também é pai de Alex, Maria Sophia e Maria Alice.

Ronaldo Nazário e Celina Locks estão juntos desde 2015, mas o craque só pediu a noiva em casamento em janeiro deste ano. Este é o quarto relacionamento sério do craque, que já se envolveu com Milene Domingues, Daniella Cicarelli e Maria Beatriz Antony.

Ronaldo e Celina já fizeram a cerimônia de casamento na segunda-feira, 25. Agora, eles vão reunir os amigos e familiares em uma festa luxuosa na sexta-feira, 29.

Sabrina Sato usa look poderoso no casamento de Ronaldo

A apresentadora Sabrina Sato marcou presença no casamento de Ronaldo e Celina Locks nesta segunda-feira, 25. Para o evento luxuoso em Ibiza, na Espanha, a famosa não economizou no look e surpreendeu com um vestido caríssimo, de modelo comportado, mas nada discreto.

Em sua rede social, a artista, conhecida pelas suas produções icônicas, exibiu cliques usando a peça de grife que já custou até R$ 56 mil em um site do Brasil. O modelo longo, de cor rosa e com acabamento de plumas foi combinado com uma carteira prata brilhante e óculos escuros, também brilhantes.

"Celebrando o amor", disse Sabrina Sato, que está solteira após anunciar o fim do relacionamento com o pai de sua filha, o ator Duda Nagle. Nos comentários, os internautas admiraram a famosa. "Deusa", elogiaram. "Maravilhosa", aprovaram outros a produção.