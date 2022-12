Famosos comemoram a vitória da Argentina na Copa do Mundo do Catar

Famosos brasileiros celebram o talento de Lionel Messi na vitória da Argentina na grande final da Copa do Mundo do Catar

Na tarde deste domingo, 18, os fãs do futebol viram a seleção da Argentina conquistar o título de campeã da Copa do Mundo do Catar. Em uma partida emocionante contra a França, a seleção argentina levou a melhor na hora dos pênaltis. Nas redes sociais, os internautas vibraram com a vitória do time argentino e homenagearam o jogador de futebol Lionel Messi.

Nas redes sociais, vários famosos brasileiros fizeram homenagens para a Argentina. Confira aqui algumas das mensagens:

-Walcyr Carrasco: "ARGENTINA campeã do mundo! Messi entra pra história! Parabéns para a seleção Argentina! Que final! Parabéns, hermanos!".

-Dinho Ouro Preto: "Jogão de futebol. incrível. foi um prazer assistir. parabéns pro messi. parabéns pra argentina. mais uma pra america do sul…".

-Dan Stulbach: "Parabéns @leomessi ! Obrigado futebol, viva viva!! Na tua emoção nos emocionamos todos, na tua genialidade nos iluminamos todos! Gracias".

-Bárbara Coelho: "Repertório pra ler o jogo e vagar pelo campo como se não estivesse nele, por driblar e mudar de direção, por jogar em espaços que desafia a física. Por simplesmente abrir o campo num toque de gênio. Disseram que Leo não marcava em mata a mata de Copa. Em 2022, fez em todos. Mas estatística é quando você precisa provar algo em números. Messi é mais do que isso. Você pode dizer que é a melhor versão dele. Nunca conheci a ruim, então é difícil fazer essa comparação. São 15 anos como protagonista do esporte mais popular do planeta. Para alguns faltava o título de hoje. Na bola, ele respondeu “ tá aí”. Tímido, discreto e anímico (muitas vezes) é “ela” quem fala pelo capitão. E “ele” quem faz o gol quando o time vai pra prorrogação, e nos pênaltis tem Martinez pra completar a festa. Nos despedimos da Copa e da “ Era” Lionel Messi. Eu seria capaz de congelar o tempo pra ver tudo de novo, mas os legados são tão importantes quanto o presente. Um dia após o título da Argentina, vou dizer: infelizmente não vi Pele, mas vi e MUITO Messi. A maior final da história das Copas e o maior que VI jogar, juntos. Sorte".

-Emanuelle Araújo: "Messi!! @leomessi Você merece!!!!! Argentina tri campeã mundial!!!! Estou emocionada, que final de copa do Mundo! Futebol brasileiro tem muito que aprender com esses craques!".

-Suzana Pires: "Gracias, Hermanos!!! Saludos!"

-Bárbara Paz: "Viva minha Argentina ! de Gardel de Messi Maradona e Di Maria .Parabéns Hermanos !!!".

-Renata Fan: "A Copa do Mundo finalmente pertence ao Gênio. Em sua última participação, @leomessi alcançou a maior conquista, a principal glória e o título mais cobiçado no futebol. Messi pode gritar, descansar, rir, chorar, orgulhar-se e exaltar sua condição de ídolo, artilheiro, articulador nato, homem que se desmarca com sutileza e destreza, maestro e agora “Diós da Bola” e Campeão do Mundo. A Copa é dele, é dos argentinos e de todos que admiram e veneram o jogador pequenininho na estatura e gigante no talento e na genialidade que hoje globalmente está no ritmo do tango!!!".