Copa do Catar: Esposas de Matheus Bachi e Everton Ribeiro passeiam em iate luxuoso; veja

Fernanda Bachi e Marilia Nery, esposas de Matheus Bachi e Everton Ribeiro, surgiram com fotos passeando pelo Catar de iate

A esposa de Everton Ribeiro, jogador da Seleção Brasileira, Marilia Nery e Fernanda Bachi, a nora do técnico da Seleção Tite, aproveitaram a quinta-feira sem jogos para dar um passeio muito chique. As duas foram acompanhar os maridos no Catar, para ver a Copa do mundo de pertinho, e estão aproveitando muito o país do Oriente Médio.

Na última quinta-feira à noite, as duas foram convidadas para um almoço especial, com uma família Qatari. Elas passaram o dia aproveitando em um iate, um passeio bem único, onde elas tiveram mais contato com a cultura local do país.

As duas registraram tudo nas redes sociais, Marilia publicou algumas fotos da refeição com uma legenda falando sobre a experiência: "Hoje tivemos a oportunidade de passar o dia com uma família Qatari para provar e conhecer as delícias e belezas locais. Foi lindo perceber que, mesmo com culturas tão diferentes, a gentileza, hospitalidade e o respeito nos aproximam. Shukran 🇶🇦"

Nas fotos pudemos ver alguns dos pratos típicos do lugar e de sobremesa os Luqaimat, bolinhos fritos, crocantes e doces. Elas ainda passearam por um iate após a refeição, lá elas comeram mais petiscos e comidas típicas, e ainda mostraram um pouco da música e cultura brasileira.

Após a incrível experiência, as duas foram voltar para casa e se depararam com mais uma surpresa: os carros estavam cheios de presentes, um símbolo de gentileza dos anfitriões!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marilia Nery Ribeiro (@marilia_nery)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Silva Bachi (@fesilvabachi)

Quartas de fina: Brasil x Croácia

Hoje teremos o jogo da Seleção Brasileira contra a Seleção Croata! A disputa decisiva acontecerá às 12h no estádio da Cidade Educação, em Doha, no Catar.

Com a saída de Alex Telles e Gabriel Jesus da Seleção, devido a lesões, Tite irá se desafiar com outros jogadores no lugar desfalcados. No treino da última quinta-feira, 9, o técnico deixou a imprensa ver os treinos por apenas 15 minutos, e depois proibiu as gravações. Apesar ed não sabermos o que Tite planeja, o jogador Alex Sandro, que também tinha se lesionado, estava participando dos treinos, o que mostra uma possível melhora do atleta.