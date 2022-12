Destaque na Copa do Catar, Pelé ganhou homenagem de craque finalista

Antes de morrer Pelé foi alvo de diversas homenagens na Copa do Mundo do Catar

O ex-jogador Pelé(1940 - 2022), falecido nesta quinta-feira, 29, foi um dos destaques da Copa do Mundo do Catar 2022. Na época, o ídolo do futebol mundial recebeu uma série de homenagens de pessoas ligadas ao esporte. Uma delas veio do craque Kylian Mbappé (24), atacante da seleção francesa.

Através de uma postagem em seu perfil do Twitter, o jogador escreveu uma mensagem desejando melhoras ao brasileiro, que havia se internado poucos dias após o início da competição. "Ore pelo Rei", escreveu o francês na publicação.

Thank you, @KMbappe. I'm happy to see you breaking another one of my records in this Cup, my friend! ❤️🙏🏾 — Pelé (@Pele) December 8, 2022

Em entrevista concedida para a ESPN, Mbappé também comentou sobre o estado de saúde delicado de Pelé: "Tudo de melhor para ele. Tudo de melhor. Estou torcendo por ele e desejo que se recupere prontamente, pois todos estão sentindo a falta dele neste momento, especialmente eu".

Mas esse não foi o único momento de homenagem para Pelé durante a Copa do Catar. O maior artilheiro de todas as Copas também foi lembrado pela organização do torneio através de uma projeção em prédios espalhados por Doha. Em uma delas exibia a mensagem: "fique bem logo".

Ao final do jogo entre Brasil e Coreia do Sul, Pelé também foi homenageado. Desta vez pela própria seleção brasileira, que desfilou pelo campo com uma faixa com sua imagem e seu nome.

CAUSA DA MORTE

A morte do Rei Pelé foi confirmada nesta tarde de quinta-feira, 29, pelo Hospital Albert Einstein. Através de um boletim médico, foi informado que o ex-jogador de futebol teve falência múltipla de órgãos em decorrência da progressão do câncer de cólon que o craque enfrentava desde 2021.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol", diz o boletim.