Dan Stulbach ganha troféu de 'cartoleiro' e leva a melhor em competição

Dan Stulbach foi destaque na disputa do CARTOLA FC e confessou que está animado para superar seus adversários em uma próxima oportunidade

Dan Stulbach mostrou que seu talento vai muito além do mundo das artes. Nesta quinta-feira, 7, ele levou para casa o prêmio de terceiro colocado pelo seu desempenho no campinho virtual do Cartola, fantasy game da Globo.

Com participação de nomes conhecidos da televisão e dos esportes, a ‘Liga das Estrelas’ permitiu que diversas personalidades se divertissem e mostrassem um novo lado para os fãs. Segundo Dan, a experiência foi como voltar a infância.

“Eu adoro o Cartola, e é a primeira vez que participo dessa liga, mas tenho outras ligas com os amigos há tempos. Para mim, é como se a gente voltasse no tempo e tivesse 13 anos e isso é gostoso. Além disso, tenho um filho de 11 anos, então poder jogar com ele também é legal”, comenta Dan.

Além do artista, que recentemente esteve no ar na reprise da novela Mulheres Apaixonadas, da TV Globo, a disputa também contou com a presença do cantor Léo Jaime e o comentarista e ex-jogador Caio Ribeiro.

Animado com o resultado final, o ator confessou que deseja continuar jogando o Cartola. “Para o ano que vem, eu tenho dois objetivos: chegar no primeiro lugar ou ganhar do Caio”, conta aos risos.

Leia também: Ator de Mulheres Apaixonadas deu forte relato sobre filho soropositivo; relembre

O comentarista da Globo Caio Ribeiro ocupou a segunda posição do ranking. No Cartola, os jogadores – ou cartoleiros, como são conhecidos - montam suas equipes com base nas partidas do Campeonato Brasileiro.

DAN STULBACH POSOU COM REGIANE ALVES E RELEMBROU VILÕES

Regiane Alves (43) se encontrou com Dan Stulbach (52) na última segunda-feira, 15, durante o Criança Esperança 2022. Os dois posaram juntos em um clique especial e a web foi à loucura relembrando os vilões de 2003, da novela Mulheres Apaixonadas da TV Globo.

Com a foto publicada em suas redes sociais, Regiane Alves relembrou os vilões da novela: "Encontro dos que não podiam sair de casa em 2003, né @danstulbach?? Hahaha", escreveu bem-humorada.

Os dois contracenaram em Mulheres Apaixonadas, uma novela de 2003 da Globo, e os personagens vividos por Regiane Alves e Dan Stulbach eram odiados pelo público.

Regiane Alves revelou que a personagem Dóris, da novela de 2003, passou a ser odiada pelo público, e ela nem podia sair na rua já que as pessoas queriam bater nela devido às coisas horríveis que Dóris falava para os avós.