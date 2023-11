Vera Fischer dá festão em sua cobertura para celebrar seus 72 anos

A atriz Vera Fischer reuniu amigos para comemorar mais um ano de vida com uma noitada em seu apartamento luxuoso no Rio de Janeiro

A atriz Vera Fischer comemorou a chegada de seus 72 anos com uma celebração memorável e intimista na noite do último sábado, 25! A artista abriu as portas de seu apartamento luxuoso localizado no Leblon, Rio de Janeiro, para comemorar a data especial em boa companhia ao lado dos amigos mais próximos e da família.

Para curtir a ocasião com conforto e elegância, a loira elegeu um vestido longo branco com detalhes florais coloridos. Vera ainda combinou o modelito com acessórios vermelhos e um batom escandaloso da mesma cor. Com os cabelos jogados para o lado, a artista deu um show de beleza e conquistou todos os holofotes em sua celebração.

Vera Fischer dá festão em sua cobertura no Rio de Janeiro - Fotos: Rodrigo Adão/Agnews

Na decoração, a artista ainda dispensou as produções luxuosas e comemorou seu aniversário com um bolo simples e muito champagne. Convidados ilustres como a atriz Daniela Escobar adoraram a recepção, já que apareceram sorridentes entre os registros. Inclusive, Vera recebeu um dos visitantes com um sorriso no rosto e um selinho na boca.

Vera Fischer reune amigos para celebração intimista em sua cobertura - Fotos: Rodrigo Adão/Agnews

Vera Fischer reune amigos para celebração intimista em sua cobertura - Fotos: Rodrigo Adão/Agnews

Vera Fischer recebe amigo com selinho em seu apartamento - Fotos: Rodrigo Adão/Agnews

A vida amorosa de Vera Fischer:

Vale lembrar que apesar da troca de carinho mais íntima, Vera segue solteiríssima e mantém discrição total sobre sua vida pessoal! No começo deste ano, inclusive, a atriz deu uma resposta atravessada ao ser questionada se estava a procura de um relacionamento durante uma entrevista à Veja: “Não tenho, não”, ela negou que estivesse sentindo falta de estar comprometida.

“E sabe uma outra coisa? Continuar perguntando só alimenta a ideia ultrapassada de que mulher tem que estar sempre com um homem para se sentir bem”, disparou Vera, que agora celebra a chegada de seus 72 anos solteira, muito bem e obrigada. Vale lembrar também que ela já foi casada com Perry Salles e Felipe Camargo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Fischer 🎥🎭 (@verafischeroficial)

Vera Fischer ostenta beleza natural em clique no espelho:

Recentemente, a atriz Vera Fischer causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais ao colocar toda a sua beleza natural para jogo. A loira posou despretensiosamente no espelho do banheiro de sua casa, vestindo apenas um pijama, e arrancou suspiros com a selfie descontraída. Através do feed de seu Instagram, a atriz dividiu os cliques em que aparece com um conjunto de short doll de oncinha.

Na legenda, ela explicou seu truque para lidar com o calor intenso dos últimos dias: "Quem aí também prende a blusa do pijaminha com pregador de roupa?", quis saber. Veja o clique!