Patrícia Poeta homenageia Cid Moreira em seu aniversário de 96 anos

Nas redes sociais, a apresentadora Patrícia Poeta prestou uma homenagem para o apresentador Cid Moreira

Patrícia Poeta, a apresentadora do programa Encontro, da TV Globo, usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o jornalista Cid Moreira, que completou 96 anos de vida nesta sexta-feira, 29.

No feed do Instagram, a jornalista publicou uma sequência de fotos ao lado do aniversariante, de quando o visitou em sua casa em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, para uma entrevista para o seu programa matinal, e fez questão de parabenizá-lo.

"Bolo e vela pra desejar: Feliz aniversário, Cid Moreira! Feliz 9.6! Obrigada por tantos "Boa noite" (s)", escreveu Poeta no começo da legenda. Em seguida, ela também fez um agradecimento para Fátima Sampaio, esposa do jornalista. "E… Fátima, querida, obrigada por nos receber na casa de vocês… com bancada de telejornal e tudo! Beijos pros 2!", finalizou.

Durante a entrevista que foi ao ar no programa Encontro, Cid confirmou os boatos de apresentou o Jornal Nacional de paletó e bermuda, sem calça comprida. "Foi em um sábado de Carnaval, estava jogando tênis em Petrópolis e armou um temporal. Eu cheguei e o Léo Batista já estava na bancada, quando eu acabei de fechar a gravata, já estava no ar", contou ele, ressaltou que o episódio aconteceu apenas uma vez.

O jornalista ainda relembrou a morte da filha, Jaciara, em 2020, em decorrência do enfisema pulmonar. Na conversa, ele comoveu ao lamentar a perda da herdeira, que era fumante. "Ela poderia ser uma grande apresentadora. Mas a dr*ga… surgiu a dr*ga e ela não conseguiu", desabafou.

Confira a homenagem:

